Vyhliadková veža v Kamennom mlyne zatiaľ nebude, verejné obstarávanie zrušili

TRNAVA. Mesto Trnava zrušilo aj druhé verejné obstarávanie na výstavbu vyhliadkovej veže v prírodnej lokalite Kamenný mlyn. Podľa oznámenia vo vestníku verejného obstarávania sa vyskytli dôvody, pre ktoré nie je

možné v obstarávaní pokračovať. Jedným z dôvodov je, že z

časových dôvodov nie je možné stihnúť výstavbu veže v

období, keď v lokalite nehniezdi vtáctvo, teda do 15. marca.

Tento termín ako podmienku výstavby určil odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Trnave. Okrem toho na vežu nie sú v rozpočte mesta na rok 2023 vyčlenené peniaze.



"Verejný obstarávateľ po zabezpečení finančného krytia v rozpočte mesta v roku 2023 zváži opätovné vyhlásenie verejného obstarávania bežným postupom pre podlimitné zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," uvádza

sa v oznámení vo vestníku. Veža oceľovo-drevenej konštrukcie na pomedzí lužného lesíka a rybníka by mala slúžiť na pozorovanie vtákov a miestnych biotopov, sledovanie vtáčieho územia a prírodného zázemia chráneného areálu Trnavských rybníkov.



Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na dodanie 32 metrovej veže prvýkrát ešte v septembri minulého roku. Ponuky uchádzačov vtedy "výrazne prekročili aktuálne finančné možnosti samosprávy", radnica preto obstarávanie zrušila.

Neskôr vyhlásila nové verejné obstarávanie, aj to však aktuálne zrušila.

Mesto Trnava plánuje v lokalite Kamenného mlyna vybudovať aj

vyhliadkové mólo nad jedným z rybníkov. V tomto prípade je

už so zhotoviteľom podpísaná zmluva v hodnote takmer 1,5

milióna eur.