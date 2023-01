Obnova verejného priestoru v Trnave pokračuje

Trnavská radnica má na pláne ďalšiu z revitalizácií v rámci obytných súborov.

TRNAVA. Trnavská radnica má na pláne ďalšiu z revitalizácií v rámci obytných súborov. Na rade je priestor na Ulici Teodora Tekela a Ulici Juraja Slottu, ktoré chce z asfaltovej plochy zmeniť na moderné multifunkčné športové ihrisko. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Architektonickú štúdiu ide predstaviť verejnosti v utorok 17. januára v budove Strediska sociálnej starostlivosti na Ulici V. Clementisa. "Po zrekonštruovaní bude ihrisko slúžiť napríklad na rekreačný futbal, streetball alebo nohejbal a bude doplnené o workoutové prvky a plochu na petang," uviedla Majtánová. Umožní rozvíjať športové zručnosti u mladších ročníkov, priestor na aktívne trávenie voľného času tam však nájdu podľa nej všetky vekové kategórie.

V Trnave je v rôznych štádiách prípravy viacero podobných projektov okrem tých, ktoré už slúžia verejnosti. Primátor Peter Bročka informoval, že kompletná revitalizácia neďalekého vnútrobloku na Spartakovskej ulici má už stavebné povolenie, predpokladaná hodnota diela je 1,7 milióna eur. Najväčšou jeho zaujímavosťou bude celoročný sánkovací kopec so špeciálnou umelou trávou. Pokračuje obnova vnútroblokov na Hospodárskej ulici. Komplexná rekonštrukcia prinesie viac zelene, nové verejné osvetlenie, štýlový mobiliár a upravené parkovacie miesta. Práce by mali byť hotové do konca marca. V závere je obnova lokality Agátka za 1,8 milióna eur, výnimočná tým, že v nej vznikol aj umelý potok s jazierkom.

V rámci obnovy školských dvorov sa pracuje na príprave obnovy areálu na Ulici K. Mahra, tam sa verejná prezentácia bude konať 24. januára. Obnovené dvory slúžia primárne žiakom, mesto ich však realizuje so zámerom, aby mohli byť zdieľané s verejnosťou počas poobedných hodín a víkendov. Doteraz obnovili šesť školských dvorov, medzi poslednými na škole na Spartakovskej ulici za viac ako 1,4 milióna eur.