Kraj spustil zónovanie autobusovej dopravy

Zámerom zmien je zatraktívnenie prímestskej autobusovej dopravy.

TRNAVA. Od januára začalo v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) platiť nové zónové členenie pre prímestskú autobusovú dopravu a bol spustený predaj výhodných predplatných cestovných lístkov (PCL).

Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič. V pláne je podľa jeho slov následné prepojenie TTSK v rámci integrovanej autobusovej dopravy s Bratislavským krajom. Bude to ďalšia výhoda pre cestujúcich, ktorí dochádzajú napríklad za prácou alebo štúdiom.

Novinky sa týkajú cestovania u všetkých troch dopravcov v rámci TTSK - ARRIVA Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica. Pre PCL platia počas celého roka na celosieťové lístky uvádzacie ceny. Súčasne vstúpila do platnosti aj aktualizovaná tarifa jednorazových cestovných lístkov.

Snaha zatraktívniť

Zámerom, ako uviedol predseda TTSK, bolo zatraktívnenie prímestskej autobusovej dopravy. "Chceme, aby ľudia presadli z áut do autobusov, naša ponuka je výhodná oproti individuálnej doprave," povedal.

Atraktivitu systému podľa neho dodáva skutočnosť, že s PCL možno cestovať neobmedzene v rámci zakúpených tarifných zón. "Nepočítajú sa precestované kilometre. A zároveň to vychádza aj lacnejšie, PCL je možné zakúpiť na týždeň, 30, 90 alebo 365 dní. V prvom roku je dostupný aj 180-dňový predplatný lístok pre študentov za špeciálnu cenu 92 eur," doplnil Viskupič.

S čipovou kartou

Nosičom elektronického lístka je aktuálne funkčná dopravná čipová karta. "Evidujeme prvé stovky cestujúcich, ktorí si PCL kúpili na predajných miestach alebo v e-shope," konštatoval. Informácie sú na www.cestujlahko.sk.

V súvislosti s plánovaným prepojením so susediacim Bratislavským krajom Viskupič doplnil, že TTSK zónovanie zaviedol aj s ohľadom na to ich a má veľmi podobné zóny. "Už to chce len politické rozhodnutie na strane Bratislavského kraja, ktoré by umožnilo dopravu medzi oboma krajmi zintegrovať," povedal.