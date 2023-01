Dobrovoľníci už začali stavať novú útulňu Jozefa Maka

Útulňu s ohľadom na tradície postavia ako útočisko pre turistov.



TRNAVA. V Malých Karpatoch začali dobrovoľníci v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) stavať novú útulňu. Útulňa Jozefa Maka bude stáť na trase červenej značky na Ceste hrdinov SNP v lokalite Mihalinová.

Útočisko pre turistov

Útulňu postavia ako útočisko pre turistov s čo najmenším zásahom do prírody a s ohľadom na tradície.

"S týmto nápadom prišlo združenie Hikemates. Samosprávny kraj vyčlenil na tento účel 30.000 eur. Som presvedčený, že výsledok šiestich zainteresovaných subjektov bude kvalitný, udržateľný a hlavne v symbióze s okolitou prírodou," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Ďalšie financie na výstavbu útulne získali turisti verejnou zbierkou. "Pomocou nej sa podarilo vyzbierať viac ako 60 000 eur. Chceme priniesť nový pohľad na stavby v prírode, ktorý bude vychádzať z našej kultúry, histórie, tradícií a zároveň bude prirodzene zapadať do toho okolitého prostredia," doplnil predseda združenia Hikemates Patrik Pajta.

Problémové stavebné povolenia

Útulňa mala byť postavená už na jeseň v roku 2022. "Veľké problémy nám robilo získanie stavebných povolení. V týchto dňoch sa robia pilóty, samotná stavba sa bude skladať v hale a keď bude dokončená, premiestni sa do lokality Mihalinová," informoval predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského kraja Pavol Kalman.

Dokončiť by ju mali napokon do začiatku budúcoročnej turistickej sezóny. "Tradícia turistických útulní a chát je na Slovensku dlhá, ale je ich stále málo. Aj v tejto oblasti Malých Karpát je to taká lastovička. My, turisti, sa budeme snažiť, aby útulňa bola vždy v poriadku a slúžila svojmu účelu," uviedol predseda Klubu slovenských turistov regiónu Trnava Miroslav Herchl.