Trnava hľadá odborníkov do komisií mestského zastupiteľstva

Pre verejnosť sú otvorené aj výbory mestských častí, záujemcovia sa majú prihlásiť do 15. januára.

TRNAVA. Mesto Trnava ponúka občanom možnosť členstva v komisiách Mestského zastupiteľstva v Trnave a vo výboroch mestských častí. Doplnia v nich

poslancov, ktorí boli do komisií a výborov zvolení na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období.

Komisie mestského zastupiteľstva sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány samosprávy. Pre občanov z radov odborníkov sú v Trnave otvorené komisie finančná, kultúry, ďalej komisia mládeže a športu, sociálnych vecí a zdravia, bytová komisia, komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia a komisia školstva a vzdelávania. Verejnosť sa môže uchádzať aj o členstvo v jednom zo šiestich výborov mestskej časti.

Ako informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová, záujemcovia môžu poslať alebo priniesť svoj profesionálny životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov do 15. januára na radnicu na Hlavnej ulici 1. Motivačný list by mal obsahovať informácie, prečo sa záujemca o danú pozíciu zaujíma, a aký môže byť jeho prínos. Neposlancov do komisií a výborov mestských

častí vyberie vedenie mesta a zvolí mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní v utorok 14. februára 2023.