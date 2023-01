V Trnave dokončia miliónové projekty, pribudne škôlka i kreatívne centrum

V Trnave je rozostavaných niekoľko veľkých investičných akcií, ktoré majú termín dokončenia v prvom polroku tohto roku.

TRNAVA. Trnavčania sa v prvej polovici tohto roku dočkajú ukončenia viacerých veľkých investičných akcií, ktoré zlepšia ich život v krajskom meste. Pribudnú

ďalšie miesta v materskej škole, nová telocvičňa, obnovený park či kreatívne centrum.

Do konca januára majú byť skončené stavebné práce na rekonštrukcii areálu budúcej materskej školy na Spojnej ulici, kde v piatich triedach vznikne priestor pre najmenej sto škôlkárov. Mesto Trnava najskôr investovalo do kúpy budovy 785-tisíc eur, do jej rekonštrukcie ďalších 2,1 milióna eur.

Milióny eur

Rekonštrukcia Ružového parku v centre mesta za viac ako tri milióny eur je už prakticky hotová, pre meškanie dodávky žulových blokov museli odložiť len dokončenie fontánovej časti a vodných schodov.

Ružový park tak bude kompletne obnovený do konca marca. V jarných mesiacoch budú mať chodci a cyklisti k dispozícii spoločný chodník medzi Trnavou a susedným Bielym Kostolom za viac ako 1,1 milióna eur, ktorý povedie aj po hrádzi rybníka. Na jar bude hotová aj cyklistická dráha - pumptrack na Prednádraží za milión eur.

Dokončia telocvičňu

V prvej polovici roka samospráva dokončí aj novostavbu telocvične za viac ako 1,7 milióna eur pri Základnej škole I. Krasku v Trnave - Modranke.



Trnavský samosprávny kraj čoskoro v centre Trnavy dokončí zásadnú obnovu historickej budovy na Hlavnej 17 pre kreatívne centrum. Stavebné práce za 4,7 milióna eur majú byť hotové do konca januára, nasledovať bude zariaďovanie a

potom rozbeh činnosti tohto centra.

Slovenská technická univerzita zasa približne v polovici roka ukončí rekonštrukciu plavárne na trnavskom sídlisku Prednádražie za 2,6 milióna eur, ktorá bola pre nevyhovujúci stav zatvorená. Po dokončení bude dispozícii nielen pre študentov Materiálovotechnologickej fakulty, ale aj pre verejnosť.