Mesto spustilo projekt dostupného bývania pre ľudí bez domova

TRNAVA. V decembri spustilo mesto Trnava projekt, ktorý vychádza z potreby riešenia problematiky bývania ľudí bez domova aj iným ako štandardným spôsobom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

"Namiesto poskytnutia ubytovania založeného na princípe zásluhovosti človeku bez domova najprv poskytneme to, čo mu chýba najviac, a to bývanie samotné. Keď sa klient ubytuje, začína spolupracovať so sociálnym pracovníkom na začleňovaní sa do bežného života," uviedlo mesto.

Ide o systém pomoci, ktorého cieľom je reálne ukončenie bezdomovectva pre klientov, ktorí tento systém pomoci využívajú. Okrem finančných prostriedkov vo výške 8500 eur na zabezpečenie projektu mesto vyčlenilo jednoizbový byt v bytovom dome na Ulici A. Kubinu. Ako dostupné bývanie ho v rámci spolupráce na projekte bude využívať Trnavská arcidiecézna charita, ktorá s klientom uzavrie nájomnú zmluvu. Charita zároveň zabezpečí špecializovaných sociálnych poradcov.

Cieľom projektu dostupného bývania je zmeniť životnú situáciu klienta k lepšiemu. Klient by si postupne mal nájsť prácu a vybudovať si nové sociálne vzťahy.

"Po 12 mesiacoch práce s klientom predpokladáme, že si bude schopný sám platiť náklady na bývanie, stravu, oblečenie a ďalšie veci potrebné na život. Očakávame, že klient si obnoví alebo vybuduje základné sociálne vzťahy aspoň s jedným rodinným príslušníkom alebo si nájde malý okruh priateľov," uviedla vedúca sociálneho odboru na mestskom úrade Ingrid Huňavá.

Pilotný projekt je naplánovaný do konca roka 2023, priebežne sa bude vyhodnocovať. Samospráva má záujem projekt nielen predĺžiť, ale aj rozšíriť ho o ďalšie byty vo svojom vlastníctve.