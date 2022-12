Zamerajte sa na váživosť aj funkcie. Ako vybrať obchodnú váhu?

Podľa čoho vybrať obchodnú váhu do svojej prevádzky? Aké funkcie vám dokážu výrazne uľahčiť proces váženia v obchodnom styku? A vôbec, čo to tá obchodná váha vlastne je a ktorý zákon o nej hovorí?

Odpovede na tieto otázky sa dozviete v našom stručnom sprievodcovi o tom, ako vybrať obchodnú váhu.

Čím je obchodná váha špecifická

O tom, že obchodná váha je skutočne špecifická, svedčí aj existencia Zákona č. 157/2018 Z. z., Zákona o metrológii. Okrem iného hovorí o tom, čo je obchodná váha, pre koho je povinná a aké náležitosti musí spĺňať.

Ak si tento zákon chceme zjednodušiť do ľudskej reči, každý obchodník, ktorý predáva tovar koncovému zákazníkovi a cenu stanovuje podľa hmotnosti tovaru, je povinný mať obchodnú váhu. A na tejto váhe predávaný tovar aj vážiť. Presnosť obchodných váh je úradne overená, a tak sa im často tiež hovorí aj váhy „ciachované“ či „kalibrované“. Ako vybrať obchodnú váhu?

Spôsoby použitia prispôsobte váživosť váhy

Pri výbere obchodnej váhy hrá dôležitú úlohu jej maximálna váživosť. Ide o údaj, ktorý hovorí o tom, akú najvyššiu hmotnosť dokáže odmerať. Ak má váha váživosť 30 kg a vy by ste na nej vážili tovar s hmotnosťou 35 kg, v lepšom prípade by váha zobrazovala chybovú hlášku, v prípade horšom by ste váhu pokazili.

Na obchodnej váhe s vysokou váživosťou sa zas neoplatí merať tovar s nízkou hmotnosťou a rovnako treba dbať na jej definovanú minimálnu váživoť. Minimálna váživosť je zákonom definovaná hranica pod ktorú na danej váhe nemôžete vážiť v obchodnom styku Zväčša platí, že štandardné obchodné váhy majú definovanú minimálnu váživosť predstavujúcu 20-násobok svojho 1 dielika. Ak obchodná váha s maximálnou váživosťou 30 kg má jeden dielik 10 g, najnižšia hmotnosť, ktorú na nej môžete odvážiť v obchodnom styku, predstavuje 200 g.

Zohľadniť musíme aj možnú odchýlku 1 dielika, teda 10 g, takže pri vážení ľahkých bremien môže byť na váhe 210 alebo aj 190 g, čo je značný rozdiel. Preto ak predávate ťažký i ľahší tovar, vhodným riešením sú dve obchodné váhy: jedna s vyššou váživosťou, druhá s nižšou, ktorá je presnejšia pri menej ťažkom tovare.

Pri výbere obchodnej váhy zohľadnite aj funkcie

Od oblasti vášho podnikania sa odvíja nielen požiadavka na váživosť, ale tiež potreba rôznych funkcií váhy. Takých, ktoré dokážu predajcovi pomôcť a zjednodušiť manipuláciu s tovarom. Jednou z nich je funkcia, vďaka ktorej obchodná váha dokáže podľa odmeranej hmotnosti vypočítať presný počet kusov daného tovaru. Svoje využitie nájde najmä v železiarstvach, kde na základe váhy určí presný počet klincov, skrutiek či matiek.

Ďalšou funkciou, ktorú ocenia nielen predajcovia potravín, je výpočet ceny. Cena sa okamžite po odvážení tovaru zobrazí na displeji, ktorý môže byť aj na stojane, a tak je dobre viditeľná i pre zákazníka. Obchodná váha s touto funkciou dokáže cenu vypočítať podľa údajov, ktoré ste si uložili do jej pamäte. Počet uložiteľných položiek sa u jednotlivých váh líši.

Na čo ešte myslieť pri kúpe obchodnej váhy

Pri výbere obchodných váh sa oplatí zohľadniť aj ďalšie kritériá. Jedným z nich je prostredie, v ktorom zariadenie plánujete využívať. V prípade, že ide o vlhké či veľmi prašné miesto, predĺžiť životnosť váhy a zabezpečiť jej bezproblémovú funkčnosť pomôže označenie IP65. Ide o označenie, ktoré hovorí, že obchodná váha je vodo- a tiež prachuodolná.

Rovnako sa oplatí zohľadniť zdroj napájania. Dnes na trhu nájdete aj obchodné váhy s akumulátorom, vďaka ktorému môžete so zariadením voľne manipulovať a nie ste odkázaný na dostupnosť elektrickej zásuvky.

Môžete sledovať možnosti pripojenia s ostatnými zariadeniami, ako registračná pokladňa či notebook. V súčasnosti sú k dispozícii obchodné váhy s Wi-Fi či Bluetooth technológiami, ktoré toto párovanie značne uľahčia. Ak pri výbere obchodnej váhy zohľadníte požiadavky a špecifiká svojho podnikania, nemali by ste siahnuť vedľa.