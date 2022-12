V Trnave odhalia Pamätník nenarodeným deťom

Pamätník na cintoríne na Kamennej ceste požehná trnavský arcibiskup Ján Orosch.

TRNAVA. Pamätník nenarodeným deťom po viac ako dvoch rokoch príprav odhalia v utorok 27. decembra o 15:00 na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. Pamätník podľa Zuzany Bošnákovej z občianskeho združenia Naše MesTTo požehná trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Ústredným motívom pamätníka je súsošie rodiny, jeho autorom je Martin Hudáček. Pamätník nenarodeným deťom má umožniť dôstojnú spomienku na tieto deti, ako aj pomôcť rodičom i pozostalým prekonať ich traumu. "Naše angažovanie sa požehnaním pamätníka nekončí. Na Deň počatého dieťaťa 25.

marca 2023 pripravujeme spoločenskú udalosť, kde by sme aj v slávnostnom duchu chceli predstaviť príbeh tohto trnavského pamätníka. Organizovať sa budú určite aj každoročné modlitbové stretnutia na začiatku novembra, teda v čase keď si spomíname na našich zosnulých," dodala Bošnáková.



Naše MesTTo sa snažilo získať priestor pre pamätník na cintoríne už začiatkom roku 2021. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave s tým mali najskôr problém, cintorín sa im nepozdával ako najvhodnejšie miesto. Po dlhých rokovaniach napokon výpožičku pozemku schválili.



"Bol to náročný trojročný príbeh. Celý čas sme intenzívne cítili veľkú podporu od ľudí a prekážky, ktoré sa objavili, nás motivovali ešte k väčšej horlivosti. Sme veľmi vďační všetkým, ktorí nám akýkoľvek spôsobom pomáhali. Azda najintenzívnejšie to bolo cítiť v tejto poslednej stavebnej etape, kde sa ukázala veľká štedrosť a ochota mnohých Trnavčanov," povedal jeden z iniciátorov projektu Rastislav Mráz zo združenia Naše MesTTo.