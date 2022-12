Mesto Trnava poskytne byt pre projekt dostupného bývania pre človeka z ulice

Trnava a Trnavská arcidiecézna charita rozbiehajú projekt návratu klienta bez strechy nad hlavou do bežného života.

TRNAVA. Mesto Trnava poskytne Trnavskej arcidiecéznej charite jednoizbový byt na Ulici A. Kubinu na projekt dostupného bývania pre ľudí bez domova. Cieľom projektu je zlepšenie životnej situácie klienta - človeka z ulice, ktorý získa stabilné bývanie a zároveň pomoc pri zaradení do bežného života. Trnavskí poslanci schválili tiež financovanie projektu vo výške 8500 eur.

Mesto Trnava a charita spoločne vyberú človeka bez domova, ktorý dostane ubytovanie v jednoizbovom byte. Prvý mesiac bude mať byt k dispozícii úplne zadarmo, v ďalších mesiacoch sa bude čiastočne podieľať na platení nájomného a služieb spojených s užívaním bytu. Nájomné spolu s platbami za služby po roku nepresiahne čiastku 80 eur. S klientom bude pracovať sociálny pracovník Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorý mu pomôže riešiť jeho problémy.



"Po dvanástich mesiacoch práce s klientom predpokladáme, že bude schopný platiť si sám náklady na bývanie, stravu, oblečenie a ďalšie veci potrebné k životu. Ďalej, že si dokáže samostatne viesť domácnosť, ako je udržiavanie poriadku, varenie základných jedál či hospodárenie s peniazmi," uviedla v projekte zabezpečenia dostupného bývania s prvkami housing first Ingrid Huňavá z Mestského úradu v Trnave.



Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo spoluprácu s Trnavskou arcidiecéznou charitou na projekte dostupného bývania s prvkami housing first do konca roku 2023, avšak s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie.