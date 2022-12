Pozvánka na prednášku k aktuálnej politickej a spoločenskej situácii na Slovensku

Významný slovenský politický analytik Ján Baránek netradične pripravil v Trnave prednášku pre verejnosť spojenú s diskusiou. Vstup na podujatie je voľný.

OZ „Občiansky klub Trnava“ organizuje začiatkom roka 2023 stretnutie s významným slovenským politickým analytikom Jánom Baránkom, majiteľom mediálnej agentúry Polis.

Kedy a kde? Zrkadlová sála Divadla Jána Palárika, Trnava, štvrtok 12.1.2023, 19:00 hod.

Ján Baránek sa bude venovať aktuálnym spoločenským a politickým témam:

Načo nám slúžia prieskumy verejnej mienky na Slovensku?

Čo je podstatou právneho štátu na Slovensku?

Ako má fungovať súťaž politických strán na Slovensku?

Aký volebný systém na Slovensku by bol spravodlivý voči občanom, resp. regiónom?

Po skončení prednášky bude nasledovať živá beseda s pánom Baránkom – prednáška aj beseda budú zaznamenávané na video. Vstup na podujatie je voľný.

(zdroj: OKT)

Ján Baránek (1958) - vyštudovaný prírodovedec (geograf) na Univerzite Komenského v Bratislave. V období pred rokom 1989 sa odborne venoval analýze geografických dát a informatike – v rovnakom čase aktívne pôsobil v katolíckom disente a bol sledovaný ŠTB.

Po roku 1989 patril k zakladajúcim členom KDH a profesne pôsobil v oblasti IT v kupónovej privatizácii a privatizácie ako takej – paralelne sa venoval prieskumom verejnej mienky ako aj spracovaniu údajov z mediálnych prieskumov. V roku 1999 zakladá agentúru Polis, ktorá sa stala najobjektívnejšou a najpresnejšou, čo sa týka mapovania predvolebných preferencií na Slovensku. Označenie „politológ“ odmieta nakoľko nedisponuje primeraným akademickým vzdelaním – otvorene (ale aj odborne na báze objektívne nameraných údajov) sa vyjadruje k aktuálnemu spoločenskému dianiu v rôznych slovenských médiách.

Osobná komunikácia s pánom Jánom Baránkom je výbornou príležitosťou na kritické hodnotenie aktuálnej politickej a spoločenskej situácie na Slovensku ale aj v širšom medzinárodnom kontexte.

Občianske združenie OKT (Občiansky klub Trnava) sa už dlhodobo venuje organizovaniu občianskych podujatí pre verejnosť s dôrazom na aktuálne politické témy v kontexte Slovenska (beseda o SNP, beseda o Gustávovi Husákovi) ale aj v širšom medzinárodnom kontexte (Arménska genocída, holokaust, konflikt v Sýrii). V roku 2023 sú plánované ďalšie stretnutia so zaujímavými osobnosťami ako aj projekcie zaujímavých a kritických filmov a besedy s odborníkmi na históriu, právo a politické dianie na Slovensku.

Kontaktovali sme predsedu prípravného výboru občianskeho združenia OKT Róberta Kormaňáka, aby nám o iniciatíve združenia povedal viac.

Prečo vzniklo občianske združenie „Občiansky klub Trnava“ a potrebuje Trnava vôbec ďalší takýto subjekt?

Naše občianske združenie je spontánna občianska iniciatíva niekoľkých osôb-priateľov, ktorí sa občasne stretávajú, komunikujú a reagujú na dianie vo svojom okolí. Sme presvedčení, že všetci občania by mali byť vnímaví a aktívni voči aktuálnym spoločenským témam – či už v okolí bezprostrednom vymedzenom našim mestom alebo regiónom ale aj v širšom rozsahu – čo sa týka medzinárodného kontextu. Ľudia majú povinnosť aktívne občiansky komunikovať a aktívne spoločensky konať – preto si myslíme, že podobných projektov nebude nikdy dosť. Ani v Trnave.

Aký je zámer združenia OKT? – čomu konkrétne sa chcete a budete venovať a prečo?

Chceme organizovať verejné podujatia – prednášky, besedy, projekcie filmov – a už to vlastne aj robíme. Okolo nás je množstvo zaujímavých ľudí, ktorí nám majú čo povedať, a disponujú znalosťami, informáciami a faktami, ktoré je potrebné presadzovať a zdôrazňovať. Nie je správne, že v médiách a vo verejnom priestore sa častejšie ako fakty uplatňujú a podsúvajú subjektívne názory – takmer vždy účelovo a často aj podprahovo. Fakticky to likviduje schopnosť občianskej spoločnosti kriticky myslieť a hodnotiť situáciu okolo nás. A to by sme chceli aspoň trošku zvrátiť. Resp. aspoň sa o to pokúsiť.

Aké podujatia, resp. kampane už máte za sebou a čo pripravujete, prípadne do budúcnosti chcete ponúknuť verejnosti? Ktoré z doterajších podujatí malo najlepší ohlas?

Radi spomíname na projekciu českého dokumentárneho filmu o úteku Vrbu a Weltzera z koncentračného tábora Osvienčim s následnou besedou – toto podujatie sme dokonca opakovali v Trnave aj v Galante. Spoločne s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave sme pripravili prednášku a projekciu výnimočného hraného filmu Sobibor postavenom na skutočných udalostiach vo vyhladzovacom koncentračnom tábore rovnakého mena počas druhej svetovej vojny. Podarila sa nám výborná prednáška o vojne v Sýrii s českou vojnovou reportérkou Markétou Kutilovou a za veľmi vydarenú považujeme aj prednášku a besedu s českým historikom Michalom Macháčkom o Gustávovi Husákovi. Tento historik spracoval monografiu o tomto komunistickom politikovi a venoval tomu desať rokov svojho života.

Dňa 12.1.2023 sa môžete tešiť na besedu v Trnavskom divadle s politickým analytikom Jánom Baránkom, od ktorej si sľubujeme veľmi veľa.

Na február nám potvrdil svoje vystúpenie bývalý politik Vladimír Palko, s ktorým sa budeme v Trnavskej knižnici rozprávať o jeho úspešnej knihe „Levy prichádzajú“ ale aj o aktuálnom dianí na Slovensku.

V marci by sme chceli študentom práva premietať dokumentárne filmy Zuzany Piussi s následnou debatou.

Ale radi by sme začali aj s úplne bežnými občianskymi aktivitami a kampaňami, ako napr. odstraňovanie odpadov na verejných priestranstvách v našom meste a pod.

Všimli sme si, že podujatia Občianskeho klubu sa konajú na rôznych miestach. Budete mať nejaký svoj domovský priestor?

Určite nie. Doteraz sme veľmi dobre spolupracovali s Malým Berlínom, Univerzitou svätého Cyrila a Metoda, Trnavskou univerzitou, Knižnicou Juraja Fándlyho, ale robili sme podujatia aj v kine Hviezda a v budúcnosti chceme ísť aj do ďalších priestorov (napr. kostolov a kláštorov) a nevylučujeme podujatia aj v trnavských exteriéroch, a tých zaujímavých je v Trnave naozaj dostatok.

Na podujatiach Občianskeho klubu niekedy vystupujú osobnosti, ktoré sú časťou verejnosti vnímané ako kontroverzné. Je to zámer?

Otázka znie inak. Kto a na základe čoho môže niekoho označiť tou nekonkrétnou fakticky nič nehovoriacou nálepkou „kontroverzná osobnosť“? Kontroverzia s čím? Kontroverzia na základe čoho? Podľa toho, aké knihy alebo aké noviny číta? Podľa toho, aké názory lajkuje na Facebooku? Aj táto otázka je jedným z dôvodov prečo do toho ideme a prečo chceme posúvať hranice toho, čo sa označuje za kontroverzné. Proti McCarthizmu aj proti kultúrnej revolúcii aj proti démonom súhlasu treba bojovať – vždy a všade a všetkými možnými prostriedkami.

Róbert Kormaňák

Predseda prípravného výboru o.z. Občiansky klub Trnava

Tel. +421 915 711 745

E-mail: rkormanak@gmail.com