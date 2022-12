Ekologická doprava v Trnave

Čoraz viac sa hovorí o vodíku ako o vhodnej zelenej energii pre dopravu a priemysel. Aj preto je zavedenie vodíkového pohonu do verejnej dopravy horúcou témou.

Klimatická a energetická kríza nás čoraz viac núti hľadať ekologickejšie a energeticky úspornejšie riešenia pre dopravu. Konvenčné automobily poháňané fosílnymi palivami už nespĺňajú dnešné potreby.

Zavádzanie autobusov s palivovými článkami v Európe bolo historicky nerovnomerné a väčšina vodíkových autobusov bola doposiaľ nasadená v západnej Európe. Aj preto vznikol projekt autobusovej prehliadky v stredoeurópskych mestách, ktoré sa zaujímajú o vodíkové riešenia.

Stredoeurópska H2 Bus Roadshow už 9. - 13. januára 2023

Súčasťou Stredoeurópskej H2 Bus Roadshow, ktorú pripravuje Hydrogen Europe v spolupráci s Národnou vodíkovou asociáciou Slovenska (NVAS) a partnermi - Mestom Trnava, prevádzkovateľom autobusovej dopravy ARRIVA, dodávateľom plynov Messer Tatragas a areálom EMPARK, bude aj naša Trnava. Okrem Slovenska je zapojená Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Chorvátsko.

Ako nám ozrejmil predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska, p. Ján Weiterschütz, MSc., cieľom akcie je predstaviť odbornej aj laickej verejnosti mestský vodíkový autobus a získať údaje o prevádzke počas trojdňových testovacích jázd V Trnave na linke č. 16. Získané skúsenosti budú potom slúžiť ako podklad pri rozhodovaní mestských dopravných podnikov a autobusových dopravných spoločností o rozšírení autobusových parkov o vodíkové autobusy v celej SR.

A prečo by mala byť téma vodíkového pohonu v popredí? „Vozidlo s palivovými článkami využíva vodík ako zdroj energie namiesto batérie pre pohon elektromotorov. Vodíkový elektromobil, či je to osobné vozidlo, nákladné vozidlo alebo autobus, vyrába elektrickú energiu z vodíka pomocou palivového článku, zariadenia, v ktorom sa zlučuje vodík z nádrže a kyslík zo vzduchu a vzniká voda a elektrický prúd. Vodíkový pohon spája v sebe výhody využívania fosílnych palív, ako je napríklad rýchlosť čerpania a dlhý dojazd, ale zároveň aj výhody elektromobilov, tichý chod, vysoký krútiaci moment či bezemisná prevádzka. Výhody vodíkového pohonu sa naplno ukážu pri dlhých jazdách alebo preprave ťažkých nákladov. V sektore osobných vozidiel sa uplatnia najmä v kategórií SUV a pri vozidlách využívaných na dlhé vzdialenosti. Svoje miesto si nájdu aj v sektore diaľkových autobusov, na regionálnych aj mestských autobusových linkách s denným nájazdom nad 200 km a najmä v kopcovitom teréne. Vodík bude dominovať vo všetkých druhoch nákladnej cestnej aj železničnej dopravy.“, vysvetľuje Ján Weiterschütz, MSc.

Aká je perspektíva rozvoja vodíkovej dopravy v Trnave?

V týždni od 9.1. do 13.1.2023 bude v trojdňovej skúšobnej prevádzke 12-metrový vodíkový mestský autobus od firmy CaetanoBus, ktorý bude jazdiť v Trnave na linke č. 16. Mesto Trnava už dlhodobo apeluje na občanov, aby pred individuálnou dopravou uprednostňovali verejnú dopravu, ktorá by pomohla nielen odľahčiť zložitú dopravnú situáciu v meste, ale je aj ekologickejším riešením do budúcna. „Verejná doprava poskytuje služby pre obyvateľov, spája centrum so všetkými časťami mesta. Využívaním MHD sa redukuje počet automobilov pohybujúcich sa v meste a jeho častiach, čo znamená menšie dopravné zápchy a problémy s parkovaním. Najčastejšia požiadavka od občanov = častejšie spoje MHD! Verím, že nový grafikón (6/2023) častejšími spojmi MHD bude motivovať občanov pri ceste do centra mesta Trnavy využívať viac autobus ako svoje auto. Ak sa v budúcnosti budú prevádzkovať autobusy na vodíkový pohon, bude to prijateľnejšie aj pre naše okolie.“, hovorí Juraj Šarmír, poslanec Trnavy za mestskú časť Modranka.

Nová vodíková čerpacia stanica v Trnave

Spolu s autobusom bude k dispozícii aj mobilná čerpacia stanica na vodík od spoločnosti Messer Tatragas v areáli EMPARKU v Modranke. Empark to s vodíkom myslí vážne, a preto nezostane iba pri dočasnej stanici. Už v roku 2024 plánuje prevádzkovať trvalú vodíkovú čerpaciu stanicu spolu s elektrolyzérom na výrobu vodíka.

„Trnavský kraj patrí k najviac priemyselným v Európe. Na území kraja štát buduje veľkú solárnu elektráreň na výrobu zelenej elektriny. Sú tu koncentrované veľké priemyselné podniky, ktoré samy prinášajú inovácie. Jednou z nich sú výrobné závody vozidiel na alternatívny pohon. Neviem si predstaviť, kde inde by sa mala intenzívnejšie začať využívať ekologická verejná a nákladná doprava využívajúca zelený vodík či zelenú elektrinu. Našim cieľom je priniesť na naše čerpacie stanice okrem konvenčných palív aj zelený vodík a zelenú elektrinu z rýchlonabíjacích stojanov. Dostupné budú pre široké spektrum vozidiel od kamiónov v medzinárodnej preprave, menšie rozvozové vozidlá či dodávky, ale aj osobné autá verejného a súkromného sektora. Spolupráca verejného a súkromného sektora poskytne garanciu a perspektívu dlhodobého rozvoja zelených energií na Slovensku.“, hovorí konateľ Emparku Ing. Peter Hájik. „Vodíkové vozidlá sú menej hlučné ako spaľovacie. Sú komfortnejšie pre ľudí. Najväčšou pridanou hodnotou vodíkových autobusov je ich bezemisná prevádzka. Nevylučujú žiadne nebezpečné výfukové plynu. Tankovanie vodíka prebieha zo stojana s tankovacou pištoľou tak ako tankovanie nafty. Vďaka overeným moderným technológiám je rovnako bezpečné.“

Ako dodáva Juraj Šarmír, „Vodíková doprava ponúka hlavne ekologickejšie riešenie. Plánovaná vodíková čerpacia stanica na území mesta Trnava v m. č. Modranka je výzva aj pre prevádzkovateľa MHD. Myslím si, že ak už sa elektrolyzér a čerpacia stanica vybuduje v našej lokalite, mala by sa využiť v maximálnej miere v prospech občanov – prevádzkovaním autobusov na vodíkový pohon. Ak to bude autobus „na vodík“ bude to lepšie pre našu krajinu. Autobus na vodík neprodukuje emisie a ani hluk z motora, „odpadom“ je len voda.“

Akciu odštartuje v pondelok 9.1.2023 o 10:00 hod. tlačová konferencia, po ktorej budú nasledovať demonštračné jazdy vodíkovým autobusom pre pozvaných hostí ako aj verejnosť. Vo štvrtok 12.1.2023 prebehne workshop, na ktorom sa prezentujú prínosy bezemisnej vodíkovej mobility, vyhodnotí sa skúšobná prevádzka vodíkového autobusu a načrtne sa vízia bezemisnej dopravy pre Trnavu ako i celé Slovensko.

NVAS je národným koordinátorom akcie v SR a spoluorganizátorom workshopu.

