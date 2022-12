Mladík to prehnal s alkoholom. Skončil v Trnávke, išlo mu o život

Ak by nešiel okolo náhodný chodec, celá udalosť mohla mať zrejme tragický koniec.

TRNAVA. Víkendová nočná služba sa pre troch policajtov rýchlo zmenila na záchrannú akciu.

Náhodný okoloidúci zalarmoval pomoc po tom, ako z niekoľko metrov hlbokého koryta potoka Trnávka medzi cukrovarom a Kalváriou počul mužský hlas volať o pomoc.

Na miesto sa urýchlene presunuli dve policajné hliadky.

"Z veliteľského vozidla policajti vytiahli skladací rebrík, s pomocou ktorého sa im 21 ročného Trnavčana podarilo dostať do bezpečia. Premrznutého mladíka policajti previezli do trnavskej nemocnice, kde mu ihneď po vojdení do budovy museli ešte poskytovať prvú pomoc," popísala Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície.

Mladíka si okamžite prevzali pracovníci urgentného príjmu. "Vďaka všímavému okoloidúcemu a pohotovej reakcii našich PMJčkarov sa podarilo zachrániť mladý ľudský život," dodala Antalová.

Podľa našich informácií bol dotyčný mladík pod vplyvom alkoholu. Dá sa hovoriť, že mal poriadne šťastie, pretože v nočných hodinách v tejto časti Trnavy veľa chodcov nechodí.