Polícia riešila nevšedný prípad, museli pomôcť malému chlapcovi

Na políciu volal muž, ktorý našiel plačúce dieťa.

Policajti pomohli malému chlapcovi, stratil sa po ceste do školy. (Zdroj: FB - Polícia SR - Trnavský kraj)

TRNAVA. Zamestnanci operačné strediska vyslali policajtov Denisa Šaradína a Mariána Bukovského na pomoc plačúcemu, 6-ročnému chlapcovi. Krátko pred 08:00 ráno zavolal na políciu 31-ročný muž, že je na jednej z čerpacích staníc v Trnave aj s malým rozrušeným školákom.

Stratil sa po ceste do školy

Muž si po ceste do práce všimol bezradné plačúce dieťa. Chlapec sa mal stratiť po ceste do blízkej školy. Policajná hliadka dorazila na miesto do pár minút od prijatia oznámenia.

"Po ich príchode sa chlapček upokojil, rýchlo si získali jeho dôveru a bez problémov s nimi začal komunikovať. Policajtom povedal, že do školy chodieva vždy tou istou cestou aj so svojím starším súrodencom. Teraz ale musel ísť sám, po ceste sa zamyslel a zabudol, kadiaľ sa má do školy dostať," informovala polícia na sociálnej sieti.

Odprevadili ho k babke

Policajti sa od neho dozvedeli, že jeho stará mama býva neďaleko. Aj keď nevedel presnú adresu, cestu poznal, a tak ho peši odprevadili až k nej domov. Tam sa im podarilo spojiť sa aj s jeho mamou, ktorá si ho živého a zdravého prišla zobrať.

"Nakoniec bol malý školáčik spokojný a cestu k babke, s dvoma zdatnými policajtmi, si naplno užíval," zhrnula polícia.