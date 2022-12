Trnavská samospráva už vie, čo bude financovať zo schváleného päťmiliónového úveru

Prijatím úveru, sa úverová zaťaženosť mesta dostane pod zákonom stanovenú hranicu.

TRNAVA. Trnavskej radnici schválili poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovej schôdzi päťmiliónový úver. Samospráva má v pláne z neho financovať viacero projektov. Až na dva z celkových siedmich očakáva mesto Trnava okrem bankových zdrojov aj nenávratný finančný príspevok.

Viaceré rekonštrukcie

Mesto chce bankou poskytnuté financie vo výške 1,7 milióna eur použiť pri rekonštrukcii areálu a budov materskej školy na Spojnej ulici, kde je celková predpokladaná hodnota projektu 2,55 milióna eur.

Ďalší takmer milión eur chce vložiť do dlhoočakávanej komplexnej obnovy Námestia SNP v hodnote 2,7 milióna eur. Tento projekt zásadne zmení vzhľad začiatku pešej zóny v nadväznosti na vrcholiacu obnovu Ružového parku.

Nová kruhová lávka

Na umiestnenie novej kruhovej lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne počíta radnica s úverovými zdrojmi 643 316 eur, celková hodnota projektu je 1,47 milióna eur.

Na nový kamerový systém pre centrum mesta by mala ísť z úveru čiastka 563 000 eur pri celkovej hodnote 2,8 milióna eur a na inteligentný systém verejného osvetlenia 437 000 eur pri hodnote projektu vo výške 2,17 milióna eur.

Fotovoltika

Etablovanie fotovoltiky na mestských budovách by malo v tejto etape vyjsť na 419 456 eur a mali by byť úplne kryté úverom rovnako ako LED výmena hlavíc verejného osvetlenia v hodnote 400.000 eur, kde by mali byť úverové zdroje 309.479 eur.

Prijatím úveru sa úverová zaťaženosť mesta zvýši na 27,39 percenta, čo je pod zákonom stanovenou hranicou.