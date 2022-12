Trnava plánuje investičné akcie. Zoberie si na ne päťmiliónový úver

O prijatí rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva.

TRNAVA. Mesto Trnava môže na financovanie investičných akcií v budúcom roku použiť úver v objeme päť miliónov eur.

O prijatí bankového úveru rozhodli bez diskusie poslanci mestského zastupiteľstva, ráta s ním aj rozpočet mesta na rok 2023.

Radnica plánuje tieto peniaze použiť na konkrétne investičné akcie, ako je rekonštrukcia budov a areálu materskej školy na Spojnej ulici, obnova Námestia SNP, umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn, ďalej na nový kamerový systém, na inteligentný systém verejného osvetlenia a fotovoltiku.

Ak by niektorá z týchto akcií z akéhokoľvek dôvodu meškala, bolo by možné namiesto nej zaradiť do zoznamu inú investíciu.

Hlavná kontrolórka mesta Monika Černayová vo svojom stanovisku potvrdila, že ak by Trnava na budúci rok vyčerpala celý úver vo výške päť miliónov eur, úverová zaťaženosť mesta by bola hlboko pod stanoveným limitom.

Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje samosprávam čerpať úvery v prípade, ak celková suma dlhu neprekročí 60 percent bežných príjmov z predchádzajúceho roka, v prípade Trnavy bude na konci budúceho roku pod tridsiatimi percentami. Suma splátok úverov nemôže prekročiť 25 percent bežných príjmov, v prípade Trnavy v budúcom roku neprekročí štyri percentá.