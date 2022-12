Trnavská župa otvára druhý ročník programu Mladí na úrade

Študenti vysokých škôl dostanú príležitosť odštartovať svoju kariéru v Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj spúšťa druhý ročník plateného stážového a mentoringového programu Mladí na úrade. Cieľom je pokračovať v zapájaní mladých ľudí do verejného diania a vo vytváraní príležitostí pre študentov univerzít a vysokých škôl na získanie praxe už počas štúdia. Ako informoval odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), prihlásiť sa do programu, ktorý bude trvať takmer celý budúci rok, je možné do 14. decembra 2022.

Program je otvorený pre držiteľov štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, nie však v končiacom ročníku. Župa študentom ponúka finančnú motiváciu päť eur za odpracovanú hodinu, maximálny odpracovaný čas za týždeň je 20 hodín. Do prvého ročníka programu bolo zapojených osem študentov, ktorým zamestnanci viacerých organizačných útvarov Úradu TTSK priblížili fungovanie a aktivity župy.

Študenti naberali pracovné skúsenosti na odboroch a oddeleniach úradu v oblasti verejných politík, financií, ľudských zdrojov, práva a sťažností, prevádzky úradu, nakladania s majetkom i stratégií a projektov.



"Na základe dobrej skúsenosti s nimi otvárame ďalší ročník trainee programu. Študentom opäť ponúkneme možnosť nadobudnúť skúsenosti na viacerých organizačných útvaroch a pomôžeme im, aby zistili, čo ich napĺňa a čomu sa chcú profesionálne venovať," povedala riaditeľka odboru ľudských zdrojov Úradu TTSK Dušana Sadloňová.