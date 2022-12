Radnica sa pýta občanov, či mestu pomohol participatívny rozpočet

Samospráva Hlohovca sa rozhodla so zámerom skvalitnenia nasledujúcich ročníkov participatívneho rozpočtu urobiť anketu medzi Hlohovčanmi.

HLOHOVEC. Samospráva Hlohovca sa rozhodla so zámerom skvalitnenia nasledujúcich ročníkov participatívneho rozpočtu (PR) urobiť anketu medzi Hlohovčanmi. Na svojej webovej stránke zverejnila dotazník, do ktorého sa môžu obyvatelia mesta zapojiť do 11. decembra.

Samostatné otázky sú vytvorené pre tých, ktorí sa do procesu zveľaďovania mesta prostredníctvom občianskych iniciatív už niekedy zapojili a druhé otázky sú pre tých, ktorí tak doteraz neurobili.

V prvej skupine otázok mesto zisťuje, či odpovedajúci sú predkladatelia jednotlivých nápadov alebo hlasujúci či účastníci verejných stretnutí a prezentácií, a ako sú spokojní s aktuálnym modelom PR. Medzi možnosťami, čo zlepšiť, sú napríklad samotné pravidlá, propagácia, informovanie občanov, spôsob hlasovania či komunikácia a verejná prezentácia. Mesto takisto zaujíma motivácia, prečo sa jednotlivci do procesu zapojili a odkiaľ získavali informácie. Či je to web mesta, sociálne siete, mestské noviny a televízia. Zásadnou je otázka, či PR počas svojej existencie Hlohovcu vôbec pomohol.

Doteraz nezapojení Hlohovčania môžu odpovedať, prečo tak neurobili. Medzi možnosťami sú nezáujem o verejné dianie v meste alebo o smerovanie financií z rozpočtu mesta, neznalosť procesu alebo málo informácií, prípadne nízka suma vyčlenená na realizáciu občianskych projektov.

Mesto Hlohovec v rámci aktuálneho 7. ročníka PR vyčlenilo celkovú sumu 60.000 eur, z toho 20.000 eur na občianske projekty a 40.000 eur na nápady pre mesto. Obyvatelia prišli s piatimi občianskymi projektmi a ôsmimi zadaniami, do hlasovania sa zapojilo spolu 1599 hlasujúcich, ktorí rozhodli 4593 hlasmi. Hlohovčanov najviac oslovila myšlienka osadenia neformálneho sedenia pre domácich i návštevníkov v centrálnej zóne, vyznačenie cykloturistickej trasy na Šianec, zatraktívnenie priestoru pred rodinným centrom ČiPeRko a myšlienka vzniku centra na recyklovanie Poklady z odpadu.