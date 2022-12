Na komunitnú záhradu si Trnavčania môžu nájsť miesto aj sami

Najnovšia komunitná záhrada v Trnave je inštalovaná na Ulici Vladimíra Clementisa.

TRNAVA. Najnovšia komunitná záhrada v Trnave je inštalovaná na Ulici Vladimíra Clementisa. Môžu ju využívať obyvatelia okolitých obytných blokov, ktorí majú záujem dopestovať v mestskom prostredí kvety či zeleninu. Mesto projekt realizovalo v tomto lete a osadilo doň nielen vyvýšené záhony, ale aj sedenie pod stromami a priestor oplotilo. Podľa primátora Petra Bročku nemusia Trnavčania so záujmom o podobné využitie verejného priestoru čakať iba na iniciatívu mesta.

Obyvatelia sami podľa primátora vo svojom okolí dokážu vyhodnotiť, ktoré z priestranstiev by sa dali využiť na takýto účel. "Ak má niekto záujem pracovať s verejným priestorom pred svojím vchodom alebo bytovkou, ideálne je obrátiť sa na mestský úrad a predniesť svoju predstavu," povedal Bročka. Odborní pracovníci môžu dať predstavám konkrétny rámec.

Ako príklad uviedol obyvateľa pri Spojnej ulici, kde je pri materskej škole zelený priestor. "Záujemca nám povedal, že by s myšlienkou kontaktoval susedov, či by išli do toho. Máme už dohodnuté spoločné stretnutie. Dôležité je, že ide o pozemok mesta," informoval primátor. Ako doplnil, sami obyvatelia si musia v takýchto prípadoch povedať, aká je zdravá miera zabratia verejného priestoru v ich blízkosti, aby mohla byť akceptovaná najbližším okolím.