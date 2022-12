Za parkovanie pri obchodnom reťazci na Spartakovskej ulici sa už platí

Mesto Trnava spoplatnilo od 1. decembra parkovanie na Spartakovskej ulici pred predajňou reťazca Billa.

TRNAVA. Mesto Trnava spoplatnilo od 1. decembra parkovanie na Spartakovskej ulici pred predajňou reťazca Billa. Veľké parkovisko je zaradené do spoplatnenej zóny s označením B, kde sa platí za hodinu parkovania od 20 do 40 centov. Parkovanie v tejto zóne je spoplatnené len v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.

Obchodný reťazec má na základe zmluvy s mestom vyhradených približne 50 parkovacích miest pre svojich zákazníkov, na ktorých je parkovanie bezplatné. Zo zmluvy ďalej vyplýva, že tieto parkovacie miesta si môže oddeliť dopravným značením o vyhradení parkoviska, ale aj zábranami alebo závorami. Billa si zatiaľ parkovacie miesta oddelila len dopravným značením, zákazníci tam môžu parkovať 90 minút.

Najvýhodnejšou je pri platbe na tomto parkovisku úhrada cez webovú aplikáciu, vtedy vyjde hodina parkovania 20 centov. Pri platbe v parkovacom automate stojí hodina parkovania 30 centov a pri platbe SMS 40 centov. Radnica pripomína, že Trnavčania, ktorí vlastnia parkovaciu kartu do zóny A alebo akejkoľvek rezidentskej zóny, majú parkovanie v zónach s označením B zadarmo. Ostatní obyvatelia Trnavy si môžu kúpiť parkovaciu kartu za 50 eur na rok, mimotrnavskí vodiči za 200 eur za rok.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave všeobecne záväzným nariadením zaradilo parkovisko na Spartakovskej ulici do zóny plateného parkovania ešte minulý rok, ale reálne toto nariadenie doteraz nebolo uplatňované.