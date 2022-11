Na rekonštrukciu historickej Prachárne musí mesto hľadať ďalšie finančné prostriedky

Tie z Plánu obnovy a odolnosti naň stačiť nebudú.

Takto by mala vyzerať Pracháreň po obnove. (Zdroj: vizualizácia mesto Trnava)

TRNAVA. Mesto Trnava sa v prípade plánovanej rekonštrukcie historickej budovy Pracháreň bude uchádzať o peniaze z Plánu obnovy a odolnosti, konkrétne z výzvy na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako však upozornil primátor Trnavy Peter Bročka, radnica musí hľadať na túto investíciu peniaze aj inde.

Bola by to posledná možnosť

„Na ministerstve dopravy, ktoré zastrešuje túto výzvu, nás informovali, že v prípade nášho projektu nám preplatia menej ako tretinu. Keďže ide o rekonštrukciu v predpokladanej hodnote viac ako štyri milióny eur, vyhodnocujeme aj ďalšie možnosti financovania z externých zdrojov,“ povedal Bročka.

Dofinancovanie z vlastného rozpočtu je, vzhľadom na veľkú čiastku, podľa neho až poslednou možnosťou.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Pohyblivý betlehem vyrezal z 24 druhov dreva. Inovátor rezbárskeho remesla sa nebojí nových technológií Čítajte

Po obnove momentálne chátrajúcej budovy by priestory tohto meštianskeho domu mali slúžiť prioritne kultúre.

Na prízemí sa ráta s kaviarňou, ktorá by pripomínala tradíciu Mliečneho baru v tomto priestore, v pivnici by mala byť vináreň so stálou expozíciou o histórii vinárstva a vinohradníctva v regióne.

Historické funkcie a pripomínane tradície

Trnava v minulosti neúspešne žiadala na rekonštrukciu Prachárne peniaze z Nórskych fondov. Budova z obdobia okolo roku 1500 stojí v blízkosti radnice v absolútnom centre Trnavy.

Jej dnešný názov pripomína jednu z jej historických funkcií, v minulosti slúžila ako sklad pušného prachu a materiálu na delové gule. Pred sto rokmi ju Trnavčania volali Smékalov dom.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Prvýkrát v histórii. Šesť poslancov opustilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Čítajte

Samospráva budovu približne pred troma desaťročiami zrekonštruovala a otvorila v nej niekoľko gastroprevádzok. Neskôr priestory prenajala súkromným firmám, tie ich však zničili.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo v polovici roka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.