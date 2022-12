Primátor Bročka by si želal, aby vláda nepríjmala opatrenia v neprospech samospráv

Bročka povedal, že je ubezpečovaný ľuďmi z „najvyšších poschodí“, že k totálnemu výpadku financií pre samosprávy nepríde.

TRNAVA 30. novembra (SITA) – Primátor Trnavy Peter Bročka by si do nového roku želal, aby vláda nepríjmala opatrenia, ktoré by mohli „zarezať“ drvivú väčšinu jeho kolegov v samosprávach. Veľmi by to podľa neho ocenili tí starostovia a primátori, ktorí sa už dostali na hranicu vážnych finančných problémov.

Bročka na tlačovej besede povedal, že je ubezpečovaný ľuďmi z „najvyšších poschodí“, že k totálnemu výpadku financií pre samosprávy nepríde. Radnica tomu prispôsobuje aj zostavovanie rozpočtu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Keby sa stalo čokoľvek, Trnava bude posledná, kto bude mať vážny problém, ale ja sa musím ako člen Únie miest zaoberať aj tým, čo sa bude diať inde na Slovensku. Samospráva v tomto okamihu drží spolu, či ide o Úniu miest, ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska, pozn. SITA) alebo SK8, tento problém môže zaťažiť každého,“ povedal Bročka. Dodal, že hrozbou pre mestá a obce môžu byť také úpravy finančných pravidiel, ktoré znemožnia samosprávam zostaviť rozpočet.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Prvýkrát v histórii. Šesť poslancov opustilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Čítajte

Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček v utorok informoval, že približne 40 percent samospráv už teraz nevie zostaviť rozpočet na budúci rok. Samosprávy preto apelujú na poslancov, aby nehlasovali za pozmeňujúci návrh v novele zákona o dani z príjmov.

Dodal, že ak akýmkoľvek spôsobom bude prijatý tento zákon, ohrozí to budúcnosť a charakter Slovenska, pretože samosprávy nebudú schopné poskytovať ľuďom služby v takej miere ako doteraz.