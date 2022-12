Na verejnosti sa nedržím s priateľom za ruku, necítim rovnoprávne s väčšinovou populáciou, hovorí Trnavčan Tibor

Nemáme sa prečo skrývať a ani za nemáme za čo hanbiť, upozorňuje.

Teroristický útok na Zámockej ulici otriasol celým Slovenskom. Spoločnosť je danou témou polarizovaná a vášne neustávajú. Je to skutočne tak, že by mohla LGBTI+ komunita ohroziť tradičnú rodinu, ako je to často občanom podsúvané, alebo je to predsa len inak? V rozhovore s Tiborom Stolárikom z LGBTI+ komunity sme si túto tému rozobrali.

Ako vnímate svoje postavenie v spoločnosti, čo sa týka prijatia vo vašom okolí?

V prvom rade by som sa vám rád poďakoval za možnosť a priestor vyjadriť svoje názory. Nestáva sa to často a v dnešnej dobe je dôležité, aby sa (nielen) o týchto spoločenských témach hovorilo. Citlivo vnímam vyjadrenia verejne činných osôb, predovšetkým politikov, ktorí pri zostavovaní programového vyhlásenia vlády pred našou komunitou zatvárajú oči, pretože vraj „nie je vhodný čas“, alebo argumentujú tým, že sa stretávame s dôležitejšími témami a neradi by otvárali témy „rozdeľujúce spoločnosť“. Ale späť k vašej otázke. Svoje postavenie v spoločnosti vzhľadom na moju orientáciu všeobecne vnímam dobre, respektíve viac-menej som sa nestretol s nejakými explicitne negatívnymi či nenávistnými prejavmi. A cítil som sa v tomto štáte bezpečne. Teda aspoň to som si myslel do 12. 10. Dnes mám rozporuplné myšlienkové pochody.

Máte v rámci nášho regiónu podporu okolia?

Pokiaľ sa bavíme o regióne, nie som si istý, či sa k tomuto viem zodpovedne vyjadriť. Nikdy som nepotreboval dosiaľ nejakú formu pomoci alebo nutnosti diskutovať s orgánmi samosprávy otázky súvisiace s mojou príslušnosťou k LGBTI+ menšine. Ostatne, neviem, čo presne by som si mal predstaviť pod „podporou inštitúcii“ na regionálnej úrovni. Čo sa týka spojitosti s mojím okolím, všeobecne som sa doteraz stretával s pozitívnymi emóciami. Zo strany viacerých priateľov a známych som cítil nefalšovanú spolupatričnosť po udalostiach na Zámockej. Avšak – vždy je tu aj mlčiaca väčšina a pri nej je ťažko povedať, akým spôsobom sa stavia k takýmto hodnotovým otázkam. Možno našu komunitu vnímajú neutrálne, možno niektorí aj s nenávisťou, len sa „boja“ vyjadriť otvorene svoje názory. Ale to sú len špekulácie. Pokiaľ by sme zahrnuli do blízkeho okolia aj prácu, potom môžem povedať, že môj zamestnávateľ určite patrí medzi spoločnosti, ktoré sú LGBTI+ priateľské a otvorene to deklaruje. Čo si veľmi vážim a vnímam to skutočne pozitívne.

Kedy ste sa prvýkrát stretli s odmietaním vás ako osoby vzhľadom na vašu sexuálnu orientáciu?

Osobne som sa nikdy nestretol s otvoreným nepriateľstvom voči mojej osobe vzhľadom na moju orientáciu. Raz sa mi iba stalo, že keď sa o tom dozvedel môj kamarát z detstva (spolužiak zo ZŠ), vymazal si ma z priateľov na sociálnej sieti a prerušil so mnou komunikáciu. To však považujem za problém jednotlivca.