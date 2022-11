Život v Piešťanoch má byť od nového roku drahší, vyššie majú byť poplatky za odpad aj miestne dane

V Piešťanoch plánuje samospráva od nového roku zvýšiť sadzbu poplatku za komunálne odpady, hore má ísť aj daň z nehnuteľností, poplatok za rozvoj a niektoré ďalšie miestne dane.

PIEŠŤANY. V Piešťanoch plánuje samospráva od nového roku zvýšiť sadzbu poplatku za komunálne odpady, hore má ísť aj daň z nehnuteľností, poplatok za rozvoj a niektoré ďalšie miestne dane. Vyplýva to z návrhov všeobecne záväzných nariadení, ktoré radnica v súlade so zákonom zverejnila na pripomienkovanie.

Mestský poslanec Tomáš Hudcovič upozornil, že poplatok za komunálne odpady má ísť podľa zverejneného návrhu hore z 39 eur na 59 eur na osobu a rok. Daň zo stavieb na bývanie, vrátane dane z bytov, navrhuje vedenie mesta zvýšiť z 0,34 eur na 0,75 eur za meter štvorcový a rok. V prípade ďalších nehnuteľností je nárast dane miernejší. Daň za ubytovanie sa má v kúpeľnom meste podľa návrhu zvýšiť z 1,50 na 2 eurá na osobu a noc.

Daň za užívanie verejného priestranstva má byť vyššia o 40 percent. Poplatok za rozvoj má podľa návrhu vzrásť pri novostavbách na bývanie z terajších troch na štyri eurá za meter štvorcový, v prípade ďalších stavieb z 10 na 12 eur a pri priemyselných stavbách z 15 na 18 eur za meter štvorcový.. „Vedenie mesta očakáva, že týmto zvyšovaním by do rozpočtu mesta prišlo o viac ako 1,5 milióna eur viac ako vlani,“ napísal Hudcovič na sociálnej sieti s tým, že on s takýmto razantným zvýšením daní a poplatkov nesúhlasí.

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení môže verejnosť pripomienkovať. Podľa zákona o obecnom zriadení je možné pripomienkou navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch bude nariadenia schvaľovať na zasadnutí, ktoré je predbežne naplánované na 13. decembra.