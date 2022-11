Trnavčania zaplatia od nového roku za komunálny odpad o niekoľko eur viac

Trnava pripravuje od 1. januára zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady.

TRNAVA. Mesto Trnava pripravuje od 1. januára 2023 zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady. Obyvateľov sa dotkne len mierne, podľa zverejneného návrhu všeobecne záväzného nariadenia by mali zaplatiť o 3,65 eura za rok viac. Cieľom zvýšenia poplatku je priblížiť sa pri nakladaní s odpadmi k vyrovnanému hospodáreniu. Ak by k zvýšeniu poplatku neprišlo, Trnava by na budúci rok doplácala na odpadové hospodárstvo viac ako 320-tisíc eur.

Aktuálne má Trnava stanovený poplatok za komunálne odpady vo výške 29,20 eura na osobu a rok. Podľa trnavskej radnice ide o najnižší poplatok spomedzi krajských miest na Slovensku. Po novom by mali Trnavčania platiť 32,85 eura na osobu a rok, občania nad 62 rokov majú nárok na 50-percentnú a občania s ťažkým zdravotným postihnutí na 60-percentnú zľavu.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave schvaľovať na decembrovej schôdzi, s jeho účinnosťou sa ráta od 1. januára 2023.

Výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi v Trnave majú na budúci rok dosiahnuť viac ako štyri milióny eur. Len zber odpadov z domácností a firiem stojí 1,8 milióna eur, prevádzka zberných dvorov 630-tisíc eur, zber kuchynského odpadu tiež 630-tisíc eur, zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 490-tisíc eur.

Príjmy z poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad by bez zvýšenia boli 3,7 milióna. Po schválení zvýšeného poplatku bude samospráva rátať s príjmami na úrovni štyroch miliónov eur, schodok v odpadovom hospodárstve by v takom prípade dosiahol len 19-tisíc eur.