Nový primátor Hlohovca Baranovič zložil sľub, jeho prioritou je otvorenie mosta

Novozvolený primátor Hlohovca Ivan Baranovič zložil predpísaný sľub a prevzal si insígnie od svojho predchodcu Miroslava Kollára.

HLOHOVEC. Novozvolený primátor Hlohovca Ivan Baranovič zložil predpísaný sľub a prevzal si insígnie od svojho predchodcu Miroslava Kollára. Spolu s ním vstúpilo do nového volebného obdobia aj 17 poslancov mestského zastupiteľstva. Baranovič označil za svoju prioritu pre najbližšie obdobie čo najskoršie sprejazdnenie mosta cez Váh, ktorý je pre rekonštrukciu už osem mesiacov uzatvorený.

Trnavský samosprávny kraj pôvodne avizoval, že autá sa na most vrátia 30. novembra, najnovšie termín posunul na 23. decembra. „Bol som zvolený aj za poslanca Trnavského samosprávneho kraja a tak sa budem pýtať, ako to je s tým harmonogramom a či naozaj bude most 23. decembra otvorený,“ povedal Baranovič po ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva.

V Mestskom zastupiteľstve v Hlohovci získali väčšinu poslanci, ktorí išli do volieb spolu s Miroslavom Kollárom, primátor Baranovič chce s nimi spolupracovať. „Verím, že spolupráca s poslancami bude dobrá, programové body sa nám v mnohom prelínajú. Verím, že dokážeme spraviť Hlohovec lepším mestom,“ povedal Baranovič. Kollár považuje väčšinu poslancov z tímu SPOLU pre Hlohovec za záruku kontinuity v otvorenosti a transparentnosti pri výkone verejných funkcií.

Miroslav Kollár viedol Hlohovec dve volebné obdobia, teda spolu osem rokov. Počas tohto obdobia bolo v meste do približne 300 investičných akcií investovaných 27 miliónov eur. Za svoj najväčší úspech však považuje, že sa mu podarilo vtiahnuť do rozhodovania o meste obyvateľov, napríklad cez projekty financované z participatívneho rozpočtu. V najbližšom období sa bude venovať práci v Národnej rade SR a strane SPOLU.

O post primátora Hlohovca sa v komunálnych voľbách uchádzali len dvaja kandidáti, Ivan Baranovič získal zhruba 55 percent, Miroslav Kollár 45 percent hlasov voličov.