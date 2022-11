Riaditeľ umeleckej školy: V Trnave hrozí, že o päť rokov nebude mať kto učiť

Záujem o prácu pedagóga ZUŠ v hre na hudobný nástroj je čoraz nižší.

TRNAVA. Zbormajster, dirigent, hudobník, pedagóg. Riaditeľa Základnej umeleckej školy(ZUŠ) v Trnave Gabriela Kalapoša Trnavčanom netreba extra predstavovať.

Človek zanietený pre svoju prácu, ktorý už 23 rokov úspešne vedie ZUŠ- ku. Tento rok majú 644 žiakov.

Aj o tom, či je Trnava mestom muzikantov, čo tu prevažuje, o aké hudobné nástroje je v Trnave najväčší záujem nám prezradil v rozhovore.

Je doba internetu, sociálnych sietí, no aj doznievajúcej pandémie a izolácie. Sú deti v dnešnej dobe ochotné sa učiť hrať na hudobnom nástroji? Ako je to v Trnave?

Dá sa povedať, že za posledných osem až desať rokov evidujeme v Trnave enormný záujem. Je to potešujúce a zároveň prekvapujúce. Mám pocit, že prišla obroda vo vzťahu k umeniu v ponímaní rodičov.

Mali ste aj niekedy problémy naplniť stavy na škole?

Samozrejme, bolo to niekedy ešte počas krízy v rokoch 2008- 2009, vtedy sme museli robiť dodatočné prijímacie skúšky, aby sme doplnili žiakov.

Bolo to také hluché obdobie. Zrejme to bolo spôsobené tým, že rodiny mali iné problémy alebo skrátka nemali na to peniaze. Ale našťastie, odvtedy záujem iba rastie.

Čím si vysvetľujete ten nárast?

Ťažko povedať, ale možno sa rodičia chcú vrátiť k tradičným hodnotám, k veciam, ktoré majú zmysel. Rodičia chcú zmysluplne vyplniť voľný čas svojim deťom. A my máme vysokokvalifikovaných a kvalitných pedagógov a ešte máme primerané školné. V súkromnej hudobnej škole môže byť školné aj trikrát vyššie ako u nás.

Dokážete pokryť v súčasnosti záujem všetkých prihlásených detí?

Nie. A to aj napriek tomu, že máme elokované pracoviská na ZŠ SUT na Kopánke, na ZŠ Atómová i na Mozartovej na Prednádraží. Všetky učebne v hlavnej budove na Štefánikovej sú obsadené, vo všetkých sa vyučuje. Deti nemôžeme prijať hlavne z kapacitných dôvodov.

Koľko detí približne musíte každý rok odmietnuť?