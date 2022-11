Na dvoch školách vysadili staré odrody ovocných stromov

Každý rok prijme Živica do projektu desať slovenských škôl.

TRNAVA. Trnava je v tomto roku jediné slovenské mesto, kde v projekte SadOVO na výsadbu starých a vzácnych odrôd ovocných stromov uspeli až dve školy. Vo štvrtok po desiatke drevín pribudlo v areáloch Základnej školy na Bottovej ulici a na Gymnáziu Jána Hollého.

Projekt už päť rokov realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, od začiatku išlo o výsadbu prevažne jabloní a hrušiek, v aktuálnom ročníku ponuku rozšírili aj o ovocné kríky a iné ovocné stromy.

Výučba vonku

"Cieľom je posilniť outdoorové vzdelávanie na školách, podporiť výučbu hlavne prírodovedných predmetov a v neposlednom rade zachovať kultúrne prírodné dedičstvo," uviedol koordinátor projektu František Cimerman.

Každý rok prijme Živica do projektu desať slovenských škôl, rozhodujúcim kritériom je ich motivácia, akým spôsobom chcú sad využívať i ako sa oň v budúcnosti starať. "Trnavské školy nás presvedčili pozemkami, ktoré ponúkali, tiež predstavou, ako by sad využívali na výučbu a kto preberie zodpovednosť za ovocný sad," povedal Cimerman.

Prečítajte si tiež

Spolu so žiakmi vysadili najmä vysokokmenné vzácne odrody, na základnej škole išlo o jablká odrody Ontário, Jonatán a Spartan a hrušky Magdalenka, Boscova fľaša, Naghinova, na gymnáziu sú už vysadené jablone Krasokvet žltý, Jonatán, Spartan, Sudetská reneta a hruška Williamsova. "Sú to druhy, ktoré sa tu pestovali historicky dlhodobo, no zánikom sadov sa strácali a my sa ich snažíme vrátiť. Okrem toho sme vysádzali aj černice, liesky, drieň, ringloty a biele ríbezle," doplnil Cimerman.

Vykopali ich žiaci

Jamy na vysádzanie pripravili žiaci, potom ich ovocinár Ľuboslav Kudláček z Bielych Karpát navigoval, ako sa správne vysádza. "Stromy si vybrali deti, podľa toho, ako im chutili plody. My sme sa snažili zostavu drevín urobiť podľa toho, čo je miestne, čo dorastie," povedal. Staré odrody majú podľa Kudláčka pestrejšie chute. "Sú nielen sladké a kyslé, ale aj korenisté, pikantné či s hrubou kožou – kožovky," dodal.

"Naša škola je mestská a v areáli máme dostatok priestoru na takúto aktivitu," uviedla pedagogička Jana Chmúrová, ktorá na základnej škole projekt zastrešuje. Sad môže škola podľa nej využívať ako vonkajšiu učebňu, a to nielen na biológiu či chémiu, ale aj výtvarnú výchovu, matematiku či cudzie jazyky. "Úroda iste nájde uplatnenie na priamu konzumáciu i na krúžku varenia, ktorý je u nás veľmi obľúbený," doplnila.

V tomto ročníku Živica vybrala na spoluprácu okrem Trnavy školy v Bratislave, Strážskom, Ľutine, Ždani, Slatine nad Bebravou, tiež Turie pri Žiline, Šárovce i Zlaté Moravce.