Fotovoltika je najlepšou cestou k šetreniu. Slnečné strechy sú unikátnym pilotným projektom

Dňa 22. novembra došlo k slávnostnému predstaveniu unikátneho programu Slnečné strechy, do ktorého sa zapojila aj Základná škola v Hamuliakove.

Stala sa tak jednou z prvých škôl na západnom Slovensku, ktorá pokryje časť svojej spotreby elektrinou vyrobenou prostredníctvom fotovoltiky. Je to takmer 35 % nákladov na elektrickú energiu .Je to vďaka pilotnej fáze programu Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne Nadácia ZSE vybraným školám a zariadeniam sociálnych služieb fotovoltiku zadarmo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ušetria a predajú

Základná škola v Hamuliakove má k dispozícii viaceré objekty. Spotreba elektrickej energie v budove, na ktorej sú fotovoltické panely umiestnené, je približne 7 MWh ročne. Odhad priamej úspory elektrickej energie na tomto objekte činí takmer 35 percent. Bonusom je fakt, že nespotrebovanú elektrickú energiu od nich ZSE vykúpi za cenu dohodnutú vo výkupnom kontrakte. Škola týmto krokom získa dodatočné finančné prostriedky.

Alena Mashkanová, riaditeľka školy vysvetlila, že spolupráca školy so ZSE sa zrodila nenápadným emailom. „Podľa pôvodných informácií malo ísť o dar od ZSE bez akýchkoľvek finančných nákladov. To bol prvý hlavný dôvod, prečo sme pristúpili k tejto možnosti s veľkým nadšením,“ povedala s tým, že ako škola majú málo možností zapájať sa do podobných výziev.

ZSE podľa nej ako jedna z mála veľkých spoločností prispieva na financovanie projektov, ktoré pomáhajú školám nielen chrániť životné prostredie, ale ho aj zveľaďovať.

„Pomáhajú školám nielen finančne, aplikačne ale aj motivačne. Svojimi aktivitami vytvárajú prostredie pre podporu mládeže a ich príprave na ďalšiu budúcnosť,“ dodala Mashkanová.

ZSE pomáha chrániť životné prostredie, zapája školy

Pomocou fotovoltiky majú podľa nej šancu zapájať sa do ochrany životného prostredia. „Naša škola má tak šancu uchopiť vzdelávací proces viac environmentálne. Svedčí o tom aj niekoľko úspešných ekologických projektov. Niektorých práve cez ZSE energia,“ zhrnula.

Spomenula aj program Výnimočné školy, grantový program ZSE, v rámci ktorého dostali finančný obnos 1700 eur. „V rámci neho sme inštalovali 13 exteriérových učebných objektov, určených na pozorovanie obehu látok v prírode. Vďaka grantu sme tiež skonštruovali prototyp učebnej pomôcky určenej na pozorovanie pôdy,“ povedala.

V rámci Zelenej školy sa zapojili do siete ekologických škôl. „V tomto období, všetci vieme, že všetko sa zdražuje a pre nás je to obrovská pomoc. Sme v rezorte školstva, ktorý je v rámci takýchto aktivít výrazne poddimenzovaný. Za iných okolností, by sme si to nemohli dovoliť,“ dodala Mashkanová.

Juraj Krajcár, člen predstavenstva ZSE vysvetlil, že fotovoltiku určite považuje za riešenie budúcnosti, ktoré môže prispieť k prekonaniu nielen energetickej ale aj environmentálnej krízy. V rámci celej spoločnosti prebehla podľa neho diskusia, ako pomôcť najzraniteľnejším, rozhodli sa pomocou darov, respektíve grantov, podporovať sociálne slabších občanov.

„Už minulý rok sme rozbehli takúto podporu pre ZŠ v Jure pri Bratislave, kde sme inštalovali prvú takúto fotovoltickú elektráreň. Cez nadáciu sme sa rozhodli, že sumou 70 000 eur práve do takýchto riešení v tomto roku. Tento grantový program pokračuje aj na budúci rok“ povedal Krajcár.

V ponuke majú aj ponuku riešenia Zelenej energie. „Časť tých výnosov ide na riešenie pre najdôležitejšie inštitúcie, ktoré sa starajú o výchovu detí. Mienime pokračovať,“ zhrnul.

Aktuálne zaznamenávajú obrovský záujem o fotovoltické riešenia. „Je to pochopiteľné, pretože vzhľadom na geopolitickú situáciu a rekordné zdražovanie komodít, ide o čoraz výhodnejšiu investíciu. Na druhej strane samotní zákazníci vnímajú aj potrebu podporovať riešenia, ktoré prispievajú k väčšej udržateľnosti našich prírodných zdrojov, “ povedal Krajcár

V rámci programu Slnečné strechy chcú pomáhať školám a školským zariadeniam a zariadeniam poskytujúcim sociálne služby. Preferujú školy, ktoré dlhodobo podporujú líniu ekologizácie. Realizovali už sedem podobných projektov. Na rok 2023 je v rámci programu vyčlenená suma 70 000 eur, pričom časť z nej je hradená z výnosov produktu zelená elektrina. Výzva je otvorená do konca novembra.

„Uvedomujeme si, že rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobá aktivita a preto sme pripravení v tomto programe pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ dodal Juraj Krajcár.

Aká je návratnosť fotovoltiky?

Návratnosť fotovoltických zariadení sa dnes pohybuje v rozmedzí od 6 do 12 rokov. Súmerne so stúpajúcou cenou komodít sa však tento čas skracuje. Skutočná úspora závisí od toho, koľko z vyrobenej elektriny dokáže zákazník okamžite využiť na vlastnú spotrebu. Čím je podiel vlastnej spotreby vyšší, tým je vyššia úspora. Ak domácnosť dokáže 50 percent a viac vyrobenej elektriny priamo spotrebovať, investícia sa vráti do 7 až 8 rokov pri dnešných cenách elektriny. Percento úspory taktiež závisí aj od zvoleného technického riešenia.

Marek Tomeš pochválil školu, že spotreba školy, kde sa nachádza fotovoltika je nízka a podobá sa rodinnému domu. „Zvyšnú elektrinu od školy vykúpime. V kontexte celej spotreby budovy, si tretinu energie vyrobia sami. Elektrina, ktorú vyrobia je ekvivalent 500 kilogramov CO2,“ povedal.

Tomeš vysvetlil, prečo na škole inštalovali 10 kusov fotovoltických panelov a nie viac. „Pre nich bol počet 10 kusov optimálny, aby do sústavy neodchádzalo príliš veľa energie. Hlavný cieľ je vyrobiť energiu lokálne a aj ju lokálne spotrebovať,“ zhrnul.

Tvorí sa nová legislatíva na decentralizáciu výroby elektriny, ide ruka v ruke s tým, že tá elektrina sa má aj lokálne spotrebovať.

Marek Tomeš, odborník na obnoviteľné zdroje spoločnosti ZSE. (zdroj: TM)

Zelená elektrina

Záujem o „zelené riešenia“ je v popredí už niekoľko rokov, samozrejme, vníma ho i ZSE. Dôkazom je i vysoký záujem o fotovoltiku a o produkt Zelená elektrina, ktorý od svojho uvedenia na trh pred dvoma rokmi využíva viac ako 115 000 domácností. Zelená elektrina je vyrobená 100-percentne z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda a jej využívaním sa výrazne prispieva k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie. Zákazník si v rámci využívania produktu môže vybrať zelenú elektrinu podľa typu obnoviteľného zdroja, ktorý ju vyrobí alebo podľa pôvodu, či bola vyrobená priamo na Slovensku alebo v Európe.