Najzaujímavejšie zápasy, ktoré sa odohrali na Štadióne Antona Malatinského

Fanúšikovia z Trnavy boli v histórii svedkami viacerých vzrušujúcich zápasov. Dnes sa poďme pozrieť na pár zápasov, ktoré sa vryli do dejín Štadióna Antona Malatinského.

Majstrovstvá Európy do 19 rokov v minulom roku hostila aj Trnava. (Zdroj: TASR)

ME U19 2022

Slovensko v tomto roku hostilo Majstrovstvá Európy do 19 rokov, v Trnave sme mohli vidieť všetky zápasy Slovenskej reprezentácie a finále. Našim chlapcom sa podarilo prebojovať do zápasu o piate miesto a v ňom poraziť Rakúsko. Vďaka výhre na Rakúskom 1:0, sme postúpili na Majstrovstvá Sveta do 20 rokov v Indonézii. Finálový zápas medzi Izraelom a Anglickom priniesol drámu. Izrael sa v 40 minúte ujal vedenia gólom Gloukha, v siedmej minúte druhého polčasu vyrovnal stopér Manchestru City Callum Doyle.

