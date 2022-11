V Malých Karpatoch začínajú stavať Útulňu Jozefa Maka

V prostredí staršieho budkového lesa v lokalite Mihalinová v Malých Karpatoch sa začína výstavba novej turistickej útulne.

TRNAVA. V prostredí staršieho budkového lesa v lokalite Mihalinová v Malých Karpatoch sa začína výstavba novej turistickej útulne. Útulňa Jozefa Maka bude postavená za viac ako 45-tisíc eur podľa projektu, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, turisti ju budú mať k dispozícii od jarnej turistickej sezóny. Autori víťazného projektu navrhli útulňu ako dvojpodlažnú stavbu, ktorej podkrovie bude slúžiť na prenocovanie štyroch až šiestich ľudí. V prípade potreby môže rovnaký počet turistov spať aj na spodnom podlaží, ktoré by však malo predovšetkým slúžiť ako komunitný priestor. Vo vnútri nájdu turisti piecku s varnou platňou a oceľovou rebrinou na sušenie mokrých topánok a oblečenia. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.

Útulňu Jozefa Maka budú môcť podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča turisti, ktorí prechádzajú po Ceste hrdinov SNP alebo po Štefánikovej magistrále, využívať bezplatne a celoročne. Útulňa bude stáť na červenej značke, ktorá v tomto úseku vedie nenáročným terénom, o to častejšie môže byť súčasťou viacdňových výletov vhodných i pre menej zdatných turistov. Pri rázcestníku Mihalinová sa červená križuje so žltou, ale aj s Náučným chodníkom Katarínka. „Je to miesto, odkiaľ sú prístupné najkrajšie zákutia Malých Karpát a zároveň tadiaľto vedú diaľkové pochody. Útulňu preto okrem turistov uvítajú i ultrabežci, ktorí sa čoraz častejšie vydávajú naprieč Slovenskom po 770 kilometrov dlhej Ceste hrdinov SNP,“ povedala riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová.

Výstavba útočiska pre turistov je výsledkom spolupráce Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, Trnavského samosprávneho kraja a občianskeho združenia KST Hikemates. Pomenovanie útulne po Jozefovi Makovi odkazuje na literárnu postavu, ktorá je stelesnením vytrvalosti. Sociálny román Jozef Mak napísal spisovateľ Jozef Cíger-Hronský v roku 1933.