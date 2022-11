Ypsalon 2022 láka na zahraničných spisovateľov. Trnavský literárny festival si po dvoch opäť užijete naživo

Posledný novembrový týždeň sa bude konať literárny festival Ypsalon. Tešiť sa môžete na štyri festivalové dni, počas ktorých nebudú chýbať besedy a diskusie so zaujímavými slovenskými aj zahraničnými autormi.

Festival sa bude konať od stredy 23. novembra do soboty 26. novembra v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín.

V poradí ôsmy ročník sa bude niesť v trochu inom duchu, ako bolo doteraz publikum zvyknuté. Okrem slovenských autorov – tých etablovaných, ale aj začínajúcich – organizátori pozvali autorov z Ukrajiny, Poľska či Česka. Novinkou festivalu je tiež, že každý z festivalových dní bude niesť vlastnú tému.

Jurij Andruchovyč (zdroj: Yana Stefanyshyn)

Program plný zahraničných hostí

Každý festival sa musí vyvíjať a inak tomu nie je ani v prípade Ypsalonu. Festivalu, ktorý sa venoval primárne slovenskej tvorbe, sa postupne otvára svetu. „Od začiatku roka žijeme dennodenne v spojení s našimi priateľmi z Ukrajiny. Aj napriek tomu, že spolu susedíme, o ukrajinskej literatúre mnohí z nás vedia pomerne málo. Aj preto sme sa rozhodli festival otvoriť špeciálnym večerom venovaným ukrajinským autorkám a autorom,“ vysvetľuje dramaturgička festivalu Soňa Jakubove.

„Olesia Jaremčuk a Jurij Andruchovyč sú na Ukrajine mimoriadne obľúbenými. V posledných mesiacoch médiá práve Andruchovyča oslovovali najmä ako intelektuála a komentátora k súčasnej situácii, my by sme publiku radi predstavili jeho vynikajúcu literárnu tvorbu,“ predstavuje zahraničných hostí Soňa Jakubove.

Treťou ukrajinskou hosťkou bude vydavateľka Lilia Omelianenko, ktorá je momentálne na Slovensku. „Je úžasné, ako ju naša literárna obec prijala a nás zaujíma nielen vydávanie kníh na Ukrajine, výber prekladových kníh, ale aj to, či vďaka novým väzbám a priateľstvám vzniknú potenciálne nové spolupráce,“ dodáva Jakubove.

Okrem nich na festivale privítajú aj poľskú autorku žijúcu na Slovensku, Weroniku Gogolu, a českého autora Pavla Kosatíka. „Obom vyšli nové knihy, v ktorých píšu o slovenskej spoločnosti,“ ozrejmila

Soňa Jakubove. „Myslím si, že ako zahraniční autori – ktorí majú určitý odstup – môžu priniesť zaujímavý pohľad na našu krajinu.“

Štyri večery a štyri festivalové témy

Na ôsmom ročníku festivalu si diváci môžu všimnúť ešte jednu novinku. „Každý večer sa bude niesť v inej téme,“ vysvetľuje dramaturgička. „Divákom by sme tak chceli ukázať už známych autorov v nových kontextoch, no je to zároveň aj skvelá príležitosť predstaviť publiku nové tváre slovenskej literatúry.“

Diváci sa tak napríklad môžu zahĺbiť spolu s Milou Haugovou, našou najprekladanejšou poetkou, do témy návratu k prostrediu dediny a prírody, alebo hľadať s Nikol Hochholczerovou či Vladimírom Ballom spoločnú reč pri náročných témach, ktoré spravidla so sebou prinášajú nepochopenie.

Okrem toho pre divákov organizátori chystajú malé kníhkupectvo a viacero prekvapení. Celý program festivalu Ypsalon nájdete na stránke www.ypsalon.sk. Na festival je možné zakúpiť si jednodňovú vstupenku za 5 € alebo permanentku na celý program za 9 €.

Kúpiť vstupenky môžete tu.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Trnava. Organizátori za podporu ďakujú aj mediálnym partnerom: Rádiu Devín, novinám Kapitál, magazínom Medzi knihami, Knižná revue a Vlne, Literárnym novinám, internetovým portálom trnava-live.sk, trnavskyhlas.sk, novinám Trnavsko a Trnavskému rádiu.