Prírodovedno-technické odbory v kurze!(?)

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v posledných rokoch zápasí s problémami, ktoré trápia na Slovensku asi viaceré fakulty zamerané na vzdelávanie študentov v oblasti prírodovedno-technických odborov.

Záujem o ich študentov – absolventov týchto odborov zo strany praxe je vysoký, ale záujem maturantov – potenciálnych študentov o tieto odbory je nízky. Z tohto dôvodu si na Fakulte prírodných vied položili otázku, či sa dá s týmto negatívnym fenoménom niečo spraviť. Reakciou a odpoveďou na túto výzvu bolo, že je nutné zvýšiť propagáciu prírodovedno-technických odborov, ale aj napomôcť a podporiť laboratórne cvičenia a zručnosti žiakov stredných škôl pod heslom „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“. V tomto smere majú vo všeobecnosti univerzity väčšie personálno-technické možnosti ako aktívnejšie vtiahnuť stredoškolákov, ale aj žiakov základných škôl do tajov prírodných vied.

V roku 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypísalo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020 a spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09. Špecifickým cieľom tejto výzvy bolo „Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce“.

(zdroj: FPV UCM)

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (ako hlavný žiadateľ) podala a získala v uvedenej výzve projekt s názvom „Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach“ (Akronym: PROATRPRITECH, kód projektu 304011U405) v spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně (ako hlavný cezhraničný partner), Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Fakultou životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem.

Naplánované aktivity projektu sa zahájili v októbri 2020, pričom hlavným zámerom projektu bolo uskutočniť propagačné a vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšenia atraktivity prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach.

Aktuálne je projekt pred jeho ukončením. Počas jeho realizácie sa uskutočnili nasledovné aktivity:

workshopy pre pedagógov prírodovedno-technických predmetov a žiakov stredných škôl s cieľom zvýšenia laboratórnych zručností u žiakov stredných škôl;

odborné semináre pre zamestnávateľov realizované s cieľom prepojenia vysokoškolského vzdelávania v prírodovedno-technických odboroch s praxou;

realizované s cieľom prepojenia vysokoškolského vzdelávania v prírodovedno-technických odboroch s praxou; dni otvorených dverí prírodovedno-technických odborov predovšetkým pre žiakov stredných škôl;

prírodovedno-technických odborov predovšetkým pre žiakov stredných škôl; školenia pre stredoškolských pedagógov prírodovedno-technických predmetov s cieľom zlepšenia vzdelávacích postupov – laboratórnej praxe žiakov;

prírodovedno-technických predmetov s cieľom zlepšenia vzdelávacích postupov – laboratórnej praxe žiakov; spoločná účasť projektových partnerov na existujúcich podujatiach – veľtrhoch trhu práce a vzdelávacích veľtrhoch.

Všetky tieto aktivity sa počas riešenia projektu realizovali zrkadlovo na oboch stranách hranice SR-ČR, pričom cieľovými skupinami projektu boli predovšetkým žiaci a pedagogickí pracovníci stredných škôl a zamestnávatelia. V rámci riešenia projektu boli obstarané rôzne propagačné nástroje a materiály, ale aj demonštračné sústavy a systémy pre realizáciu pokusov, ktoré boli priamo využité pri napĺňaní jednotlivých aktivít.

Do riešenia projektu negatívne vstúpila pandémia COVID-19, ktorá spôsobila, že mnohé z uvedených aktivít museli byť presunuté do on-line priestoru. Aj napriek tomuto faktu, projekt priamo alebo nepriamo oslovil tisícky žiakov a študentov stredných škôl, desiatky až stovky zamestnávateľov a pedagógov prírodovedno-technických predmetov na oboch stranách hranice.

V rámci tohto projektu Fakulta prírodných vied UCM v Trnave propagovala svoje študijné programy, ktoré ponúka pre absolventov stredných škôl aj pre nasledujúci akademický rok 2023/2024, a to konkrétne:

Všetky uvedené programy majú pokračovanie aj v 2. stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. alebo Ing.), ako aj v 3. stupni VŠ (Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia, Biotechnológie a Molekulárna biológia). Magisterské študijné programy je možné ukončiť rigoróznym konaním, teda rigoróznou skúškou (RNDr.).

Zároveň Fakulta prírodných vied UCM v Trnave ponúka študijné programy aj v anglickom jazyku.

Prihlášku na štúdium je možné podať aj elektronicky, a to pre 1. kolo prijímacieho konania do 30. apríla 2023 a pre 2. kolo do 15. augusta 2023. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke a na facebooku.