Majitelia prevádzok na Štefánikovej ulici sa boja jej premeny na pešiu zónu

Tvrdia, že pešia zóna bude znamenať koniec ich podnikania v tejto lokalite.

TRNAVA. Majitelia nehnuteľností a prevádzok na Štefánikovej ulici v Trnave nesúhlasia s tým, aby sa z tejto ulice po pripravovanej obnove stala pešia zóna. Na verejnej prezentácii koncepčnej štúdie vyjadrili obavy z toho, že vylúčenie dopravy ich oberie o zákazníkov. Štúdiu im prezentovala jej autorka Magdaléna Horňáková, ktorej riešenie bolo v architektonickej súťaži vyhodnotené ako najlepšie.

Mesto Trnava si už objednalo kompletnú projektovú dokumentáciu za 180-tisíc eur, ktorá musí vychádzať z podmienok súťaže návrhov. Vylúčenie dopravy z ulice bolo jednou z podmienok radnice.

Majitelia prevádzok na Štefánikovej ulici počas prezentácie štúdie hovorili, že pešia zóna bude znamenať koniec ich podnikania v tejto lokalite. „Zabije nás to, pozatvárame,“ zaznelo v diskusii. Proti samotnej myšlienke obnovy ulice nenamietali, bez dostupnosti prevádzok autami si však svoje fungovanie nevedia predstaviť. „Keď tu spravíte pešiu zónu, zostane 90 percent objektov prázdnych, teraz je ich prázdnych 40 percent,“ tlmočil obavy viacerých vlastníkov budov majiteľ hotela na Štefánikovej ulici Peter Daniš.

Architektonická štúdia počíta so zrušením parkovania na tejto ulici, kde je v súčasnosti asi 100 parkovacích miest. Jej podstatná časť by bola autami prístupná len pre rezidentov, zásobovanie by bolo povolené ráno. Magdaléna Horňáková však zdôrazňovala, že takýto zásah do dopravy je podmienený zväčšením parkovacích kapacít na neďalekej Rybníkovej ulici. Štúdia ráta s novým stromoradím po oboch stranách ulice, priestormi pre terasy reštaurácií a na niekoľkých miestach z tzv. piazzettami, teda malými námestíčkami. Podľa Petra Purdeša z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave budú pripomienky vlastníkov nehnuteľností a prevádzok vyhodnocované.

„Budeme ich brať do úvahy a budeme rozmýšľať nad tým, ako ďalej pokračovať s prípravou tohto verejného priestoru,“ povedal Purdeš. Dodal, že pripomienky k navrhovanej zeleni, povrchom alebo mobiliáru neboli, týkali sa len budúceho fungovania tejto ulice.

Trnavská radnica už skôr predstavila svoj zámer, podľa ktorého Štefánikova ulica nadviaže na Hlavnú ulicu, ktorá je už viac ako tri desaťročia pešou zónou. Ich spojením má podľa plánov radnice vzniknúť dlhý mestský bulvár, ktorý by zvýšil úroveň kvality verejného priestoru centra.