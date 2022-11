Počas festivalu Chute Malých Karpát otvorí svoje brány 35 vinárstiev

V rámci vinárskeho podujatia sa okrem vinárov v Modre, Svätom Jure či Pezinku zapoja aj vinárstva v regióne Trnava.

TRNAVA. V rámci vinárskeho podujatia pod názvom Chute Malých Karpát sa okrem vinárov v Modre, Svätom Jure či Pezinku zapoja aj vinárstva v regióne Trnava. Celkovo otvorí svoje brány 35 vinárstiev. TASR o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.

Festival piaty rok dáva ľuďom možnosť navštíviť všetky obľúbené vinárstva v jeden deň. "Návštevníci podujatia môžu spoznať producentov vín z ich regiónu od Modry až po Trnavu," uviedol Prostinák.

Počas podujatia, ktoré sa začína v sobotu 12. novembra, budú môcť jeho účastníci zavítať do vinárstiev v čase od 13.00 do 21.00 h. "Je to jedinečná príležitosť nielen spoznať kvalitné slovenské vína, ale zároveň sa stretnúť osobne s vinármi, prezrieť si priestory obľúbených vinárstiev a dozvedieť sa viac o vínach a procese výroby," dodáva Prostinák.