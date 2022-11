Lekár z Trnavy: Od začiatku sa vedenie nemocnice snaží počet výpovedí bagatelizovať

V trnavskej nemocnici dala výpoveď približne tretina lekárov.

TRNAVA. Lekári podávajú výpovede po celom Slovensku, dôvodom je nesúhlas s aktuálnymi podmienkami v systéme. Výpoveď podal aj Dalibor Fedák, lekár na Klinike úrazovej chirurgie a ortopédie vo Fakultnej nemocnici v Trnave a člen Výboru Lekárskeho odborového združenia (LOZ) v Trnave.

Zaujímali nás dôvody, ktoré ho k tomu viedli i to, čo hovorí na úroveň a financovanie zdravotníctva na Slovensku.

Ako vnímate zdravotníctvo na Slovensku? Na akej sme úrovni?

Naše zdravotníctvo je na tom v porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie na tom horšie. Dokazujú to aj samotné analýzy, kde zaostávame takmer v každom indikátore.

Z môjho subjektívneho pohľadu si dovolím tvrdiť, že vzhľadom na nezáujem všetkých slovenských vlád, dlhoročného finančného poddimenzovania sme na tom ešte relatívne znesiteľne a to len vďaka entuziazmu a odhodlaniu ľudí, ktorí v tomto rezorte ostali pracovať. Lenže po pandémii už povestný pohár pretiekol.

V čom podľa vás zaostávame v porovnaní so západnými krajinami EÚ?

Úplne najhorší indikátor pre mňa je, že zaostávame v odvrátiteľných úmrtiach, tam sme na úplnom konci. To znamená, že nám tu umierajú ľudia, ktorí ešte mohli žiť, ak by sa im dostala adekvátna zdravotná starostlivosť. Do toho spadajú aj onkologickí pacienti, ktorých by mohlo byť o tridsať percent viac nažive, ak by boli liečení na „západe“.

To je ale len ten vrchol ľadovca. Tých problémov je však oveľa viac. Po pandémii sú pridlhé čakacie doby na samotnú diagnostiku, nie len onkologických pacientov. Čaká sa na rádiologické vyšetrenia, či už na magnetickú rezonanciu, CT a ďalšie, je problém dostať sa k špecialistovi, tým sa predlžuje samotná diagnostika ochorenia. Potom príde ďalší problém. Treba vás operovať? Opäť pacient čaká neúmerne dlho, lebo pracoviská sú preťažené.

V Českej republike je zdravotníctvo na inej úrovni, ako u nás. Prečo je to podľa vás tak?

No dnes sa už môžeme baviť aj o ostatných krajinách V4, ktoré nás predbehli. Prístup Českej republiky k financovaniu zdravia svojho obyvateľstva je omnoho štedrejší. Už roky pred pandémiou dávali viac peňazí z rozpočtu v prepočte na percento HDP s tým, že aj samotné HDP mali vyššie.

Taktiež majú vyššie platby za poistencov štátu, takmer dvojnásobok. Pred časom som čítal jednu staršiu štúdiu, kde je uvádzané, že aby sme sa aspoň dorovnali v tom, čo Česi v posledných desať rokoch dali do zdravotníctva, museli by sme naliať do materiálového vybavenia tri miliardy eur.

Premiér Heger spomínal oveľa menej peňazí, ktoré plánujú naliať do zdravotníctva...