Na Hospodárskej ulici v Trnave prejdú obnovou ďalšie štyri dvory

Zavolali sme letnej posile Spartaka Trnava, stopérovi Lukášovi Štetinovi. Rodák z Lukáčoviec (okres Nitra) prišiel do Malého Ríma z pražskej Sparty, za ktorú odohral 80 zápasov. V drese „rudých“ sa radoval z výhry v českom pohári. Po príchode trénera Vrbu sa však nedostával do zostavy, zamieril tak na hosťovanie do Liberca.

Juraj Hertel

5 h