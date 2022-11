Hlohovecký most opäť zatvoria pre chodcov. Koncom novembra bude sprístupnený peším aj autám

Dôvodom sú komplikované práce, pri ktorých nebude možné zachovať bezpečný pohyb.

Hlohovecký most prechádza kompletnou rekonštrukciou (Zdroj: TTSK)

HLOHOVEC. Od štvrtka (10. novembra) bude komplexne rekonštruovaný most v Hlohovci dočasne zatvorený pre chodcov.

Ako uvádza Trnavský samosprávny kraj, k uzatvoreniu príde od polnoci zo stredy 9. novembra na štvrtok 10. novembra.

Dôvodom je, že zhotoviteľ bude v najbližších týždňoch vykonávať práce, počas ktorých nie je možné zachovať bezpečný pohyb chodcov a cyklistov po moste.

Vylúčenie chodcov je tiež predpokladom na vykonanie skúšok zaťažiteľnosti mosta, na základe ktorých bude určený režim premávky. "Bezpečnosť je pre nás prvoradá. To viedlo k začiatku samotnej rekonštrukcie, ako aj k vylúčeniu chodcov na jar. K tomuto nevyhnutnému kroku pristupujeme po komunikácii so zhotoviteľom a mestom. Práce budú akcelerované tak, aby sme minimalizovali nepredvídateľnosti a most bol čoskoro sprejazdnený," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

"Stavebné práce budú vďaka desiatkam dodatočných pracovníkov prebiehať súčasne v celej šírke mosta. Po ich dokončení sa koncom novembra na most vrátia autá aj peší, a k dispozícii budú aj nové chodníky a cyklotrasy po oboch stranách," informuje Trnavský samosprávny kraj na sociálnej sieti.

"Od začiatku komplexnej rekonštrukcie malo byť zrealizovaných niekoľko krátkodobých uzávierok, od tých sme ale chceli Hlohovčanov ušetriť. Preto uzáveru pre peších koncentrujeme na najbližšie dni, aby mohli práce plnohodnotne akcelerovať," doplnil primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár.

Kvôli uzávere mostu funguje od jari posilnená vlaková doprava medzi Hlohovcom a Leopoldovom a k dispozícii sú bezplatné dočasné parkoviská na oboch stranách Váhu.

Pri športovej hale v Hlohovci je v prevádzke dočasné parkovisko pre 150 áut a na tamojšej železničnej stanici je vyčlenených 110 miest. K dispozícii je tiež záchytné parkovisko pri železničnej stanici v Leopoldove s kapacitou 60 miest, ďalších 60 na Priemyselnej ulici v Šulekove a 40 parkovacích miest pred tamojším nákupným centrom.