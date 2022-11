Je v našich silách ponaháňať Slovan, povedal Lukáš Štetina

Zavolali sme letnej posile Spartaka Trnava, stopérovi Lukášovi Štetinovi. Rodák z Lukáčoviec (okres Nitra) prišiel do Malého Ríma z pražskej Sparty, za ktorú odohral 80 zápasov. V drese „rudých“ sa radoval z výhry v českom pohári. Po príchode trénera Vrbu sa však nedostával do zostavy, zamieril tak na hosťovanie do Liberca.

Kariéru ste začali v FC Nitra. Ako spomínate na tento klub?

„Na Nitru spomínam ako na veľkú liaheň talentov, kde to fungovalo na veľmi dobrej úrovni. V žiackych a dorasteneckých kategóriách sa vždy bojovalo o titul. Ja som jeden titul získal, už ale presne neviem, v ktorej kategórii. Ako sedemnásťročný som debutoval, o dva roky neskôr som prestúpil na Ukrajinu. V tomto smere to bolo v Nitre dobré. Bohužiaľ, nezostal tam kameň na kameni.“

Čo hovoríte na pád FC Nitra do 4. ligy?

„Ťažko sa mi na to hľadajú slová, veľmi ma to mrzí. Aj napriek dobrým spomienkam som postupne zistil, ako ten klub funguje. Je mi ľúto, že takýto tradičný klub padá nižšie a nižšie. Podmienky boli na vysokej úrovni, v Česku porovnateľné snáď iba so Spartou, Slaviou, či Plzňou. Nitrianske zázemie je perfektné, štadión a tréningové ihriská sú naozaj kvalitné. Samozrejme, skromne, no stále kvalitne. Je veľká škoda, že takéto mesto a takýto klub nevedia spojiť sily dokopy. Niektorí možno aj chcú, no iní tomu klubu skrátka nedoprajú.“

Zúčastnili ste sa v hľadisku na zápase AC Nitra. Čo si myslíte o tomto projekte?

„AC Nitra je projekt, ktorý môže mať sľubnú budúcnosť, zatiaľ sú ale iba na úplnom začiatku. Až čas ukáže, či sa z toho stane prvoligový klub. Nie je jednoduché dostať sa do najvyššej súťaže. Čaká ich ešte veľa práce. Ja to len vítam, lebo je veľmi smutné, že v meste akým je Nitra nie je žiadny klub, ktorý by hrával v prvej alebo druhej lige. Pevne verím, že sa to zmení. Dúfam, že sa zlepší situácia aj okolo FC Nitra, hoci momentálne to nie je vôbec ideálne. AC Nitra má v tomto smere čistý štít a môže tak spraviť niečo iné.“

