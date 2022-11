Obec Sokolovce kupuje zdevastovaný kaštieľ, vyplatí aj exekúcie

Za nehnuteľnosti zaplatí 200-tisíc eur, v cene je aj vyplatenie dvoch exekúcií v celkovej čiastke 52-tisíc eur v prospech Pamiatkového úradu SR.

SOKOLOVCE. Obec Sokolovce neďaleko Piešťan kupuje od spoločnosti DIY Slovakia zdevastovaný kaštieľ aj s parkom. Za nehnuteľnosti zaplatí 200-tisíc eur, v cene je aj vyplatenie dvoch exekúcií v celkovej čiastke 52-tisíc eur v prospech Pamiatkového úradu SR. Obec si na kúpu kaštieľa a priľahlého parku zobrala bankový úver.

Starosta Sokoloviec Marián Dóczy potvrdil, že obec momentálne nemá peniaze na obnovu kaštieľa, ktorého stav označil za katastrofálny. Napriek tomu je presvedčený, že bude lepším vlastníkom ako ten doterajší.

„O tom vôbec nepochybujem. Pre nás, pre ľudí, ktorí sa tu narodili, ktorí tu žijú, je to srdcovka, to je úplne iný vzťah“, povedal Dóczy. V kaštieli by v budúcnosti malo vzniknúť zariadenie pre seniorov, reprezentačná miestnosť pre obecné aktivity, ako aj priestory pre mládež. Peniaze na rekonštrukciu chce obec žiadať z rôznych externých zdrojov, starosta má za sebou rokovania na ministerstve kultúry aj Pamiatkovom úrade SR. Obnova kaštieľa bude podľa Dóczyho behom na dlhú trať, s parkom to vidí inak. Hneď, ako bude mať obec nehnuteľnosti na liste vlastníctva, začne s úpravou parku a do mesiaca ho sprístupní pre verejnosť. „Je to zanedbané, zarastené, ale je tam skrytá krása. Brigádami chcú pomôcť obyvatelia, pomoc ponúkli aj podnikatelia, cítim veľký záujem,“ dodal Dóczy.

Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, podľa zápisnice zo štátneho pamiatkového dohľadu z júna tohto roku je však jeho celkový stavebno-technický stav dezolátny a neustále sa zhoršuje. Rovnako je to aj s parkom, ktorého stav pamiatkári ani nemohli hodnoverne preveriť. „Park je extrémne zarastený, nepriechodný, neudržiavaný. Celý park je miestom, kam obyvatelia vynášajú odpad,“ píše sa v zápisnici zo štátneho pamiatkového dohľadu Krajského pamiatkového úradu v Trnave. V kaštieli bola do roku 2008 psychiatrická liečebňa Fakultnej nemocnice v Trnave. Tá nehnuteľnosti predala spoločnosti DIY Slovakia, ktorá po kúpe plánovala kaštieľ prestavať na kongresové centrum, k čomu však nedošlo.

Barokovo - klasicistický kaštieľ bol postavený začiatkom 18. storočia. V druhej polovici 18. storočia kn emu pribudla veža s cimburím, ktorá slúžila ako hvezdáreň. V kaštieli sa vystriedali viaceré šľachtické rody, poslednými súkromnými majiteľmi boli do roku 1945 Gyulaiovci.