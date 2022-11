Trnavčania si môžu povedať svoj názor na budúcnosť Štefánikovej ulice

Trnavčania sa môžu vyjadriť k architektonickej štúdii, podľa ktorej má byť obnovená Štefánikova ulica v centre mesta.

TRNAVA. Trnavčania sa môžu vyjadriť k architektonickej štúdii, podľa ktorej má byť obnovená Štefánikova ulica v centre mesta. Jej prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra o 18:00 v zasadačke mestského zastupiteľstva na radnici. Radnica chce štúdiu predstaviť obyvateľom a majiteľom prevádzok zo Štefánikovej ulice. Akceptované pripomienky budú zapracované do finálneho architektonického návrhu.

Verejnosť sa môže vyjadriť k návrhu, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže a pochádza od Atelier Duma – Living Gardens. Porota ho vyhodnotila ako komplexný a realizovateľný, z hľadiska riešenia dopravy ako vhodný a akceptovateľný. Mesto Trnava si objednalo kompletnú projektovú dokumentáciu za 180-tisíc eur, jej prvým výsledkom je práve architektonická štúdia.

Najlepšie hodnotený návrh ráta so Štefánikovou ulicou ako pešou zónou, vjazd by tam bol umožnený len rezidentom a obslužnej doprave. Ráta tiež so stromoradím po oboch stranách ulice, priestormi pre terasy reštaurácií a na niekoľkých miestach z tzv. piazzettami, teda malými námestíčkami. Pred budovou Štátneho archívu by mala byť fontána s neformálnymi prvkami na sedenie.

Štefánikova ulica má plynule nadviazať na Hlavnú ulicu, ktorá je už viac ako tri desaťročia pešou zónou a v roku 2014 bola kompletne obnovená. Ich spojením má podľa plánov radnice vzniknúť atraktívny dlhý mestský bulvár, ktorý podstatne zvýši úroveň kvality verejneho priestoru centra. Obnova Štefánikovej ulice bude podľa primátora Trnavy Petra Bročku zaradená do rozpočtu mesta najskôr v roku 2024.