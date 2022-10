Autobusom sa viezli aj na domáci zápas. Koplotovce majú najvyššie ambície

Nový perex

KOPLOTOVCE. Koplotovce ukončili jesennú časť na popredných priečkach hlohovecko-piešťanskej tabuľky 9. ligy ObFZ Trnava.

Ešte kolo pred koncom súťaže im patrilo prvé miesto, v tom poslednom pre nepárny počet účastníkov v súťaži stáli, keďže na nich vystal voľný los.

Ich postavenie v tabuľke záviselo od posledného zápasu Šúroviec, ktoré ich napokon odsunuli na druhú priečku.

Mužstvo vedie 30-ročný hrajúci tréner Tomáš Mičúch, ktorý prišiel do mužstva minulú sezónu. Do Koplotoviec sa prisťahoval, v minulosti obliekal dres štvrtoligového Prečína, neskôr pôsobil v nižších súťažiach ObFZ Považská Bystrica.

„Z trénerského hľadiska som s jesennou časťou veľmi spokojný, aj keď to bolo v niektorých momentoch náročné. Prišli zranenia, viaceré červené karty, ktoré sme často dostali zbytočne za rečnenie, čo mi vadí,“ zhodnotil Mičúch.

Koplotovciam sa za posledný rok podarilo káder omladiť. „Priemerný vek mužstva je aktuálne okolo 25 rokov, čo je za mňa optimálne,“ podotkol tréner. Veľkou posilou je pre Koplotovce príchod Mareka Darfáša.

„Je to najlepší hráč celej súťaže, rozdielový hráč, mal dokonca ponuky aj z iných klubov, ale zostáva u nás,“ vysvetlil Mičúch.

Odrazový mostík

Marek Darfáš prišiel do Koplotoviec z Paty, do klubu priviedol aj brata Dávida Darfáša a okrem iného je so siedmimi presnými zásahmi aj najlepším strelcom mužstva.