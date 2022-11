Ani nehoda na Zochovej vodičom nezabránila piť a sadať za volant

Za 24 hodín obvinili policajti v Trnavskom kraji až päť vodičov za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

TRNAVA. Päť vodičov v Trnavskom kraji jazdilo pod vplyvom návykovej látky a 35-ročný muž zase maril výkon úradného rozhodnutia. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa z oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Trnava Zlatica Antalová.

Traja spôsobili nehody

V Holíči, v okrese Skalica, 18-ročný vodič v sobotu večer narazil s autom Citroën C3 do kovového stĺpu autobusovej zastávky. Policajti mladému mužovi namerali v dychu 1,52 promile alkoholu. Pri nehode sa nikto nezranil.

O dve hodiny neskôr v Šamoríne, v okr. Dunajská streda, 33-ročná žena na aute Audi A3 pri prejazde cez kruhový objazd vyšla na vyvýšený ostrovček a narazila do značky. To ju odhodilo do odstaveného auta Audi A8 a potom aj do auta Škoda Superb. Pokračovala v jazde, vyšla vpravo na chodník, kde so sebou zobrala ďalšiu značku a nakoniec narazila aj do stĺpu verejného osvetlenia. Policajná hliadka namerala vodičke 1,9 promile.

V nedeľu 35-ročný muž narazil na terénnom aute Ford F-250 do betónového podvalu medzi obcami Pastuchov a Lukáčovce v okrese Hlohovec. Policajtom nafúkal 2,5 promile. Pri kontrole zistili, že má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2027.

Pili, no nespôsobili nehodu

V Trnave chytili policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky 39-ročného muža na aute Seat Cordoba, ktorému namerali 1,85 promile a 53-ročného vodiča na aute Škoda Felicia, ktorý nafúkal 1,9 promile.

Okrem najmladšieho vodiča a opitej vodičky policajti všetkých riešia v tzv. superrýchlom konaní. Žene a 35-ročnému mužovi so zákazom šoférovania môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. Ostatným nezodpovedným vodičom môže hroziť o polovicu nižší trest.