Politológ Lenč: Primátora Bročku čakajú mimoriadne ťažké štyri roky

Pozitívom volieb je zvýšenie záujmu o komunálnu politiku.

TRNAVA. Na margo uplynulých volieb v Trnave a v Trnavskom kraji sme sa porozprávali s politológom Jozefom Lenčom.

Zaujímalo nás aj to, v čom vidí pokles popularity súčasného primátora Petra Bročku, aké ho čaká obdobie i to, či má Baroš šancu uspieť o štyri roky.

Čo hovoríte na výsledky volieb v Trnave a v Trnavskom kraji?

Výsledky v Trnave a v Trnavskom samosprávnom kraji potvrdili, že volebný systém, avšak aj doterajšia práca vedenia mesta a župy, pomohli obhájiť pozície primátora a predsedu VÚC, a to aj navzdory tomu, že niektorí z ich vyzývateľov investovali do kampane nemálo prostriedkov a času.

V rozhovore sa ďalej dočítate: V čom vidí politológ pokles podpory súčasného primátora?

Aké štyri roky čakajú Bročku?

Mal Baroš šancu?

Čo si myslí o znovuzvolení Viskupiča?

Kto bol pre neho najväčším prekvapením?

Kto bol najväčší prepadák?

Prekvapili, alebo skôr išlo o očakávateľné výsledky?

Prekvapením by bolo to, ak by sa primátorom Trnavy či predsedom Trnavského samosprávneho kraja stal niekto iný než Peter Bročka a Jozef Viskupič. A napriek tomu, že určitá miera opatrnosti v očakávaní bola na mieste, tak výsledky nateraz ukazujú pevnú pozíciu oboch politikov v meste a v župe.

Čo hovoríte na volebnú účasť na Slovensku a v Trnave?

Volebná účasť ma neprekvapila. Dalo sa očakávať, že na komunálnych voľbách sa zúčastní približne polovica populácie a že spojenie volieb pomôže prednostne účasti na voľbách do VÚC. Rozhodne sa nedalo očakávať, že by sa spojením volieb výrazne zvýšila účasť v komunálnych voľbách.