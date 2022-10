Staronový primátor Trnavy, opitý člen volebnej komisie, zmätení voliči, ale inak pokojný priebeh

Takto prebiehali voľby v Trnavskom kraji.

TRNAVA. Je dobojované. Primátor Trnavy Peter Bročka (nezávislý) bude pokračovať vo funkcii, vo voľbách získal 44,7 percenta z 21 621 platných hlasov.

V krajskom meste prišlo hlasovať takmer 42 percenta z približne 53-tisíc zapísaných voličov, informoval Štatistický úrad SR po zrátaní odovzdaných lístkov.

Počas volebnej soboty riešila polícia viacero podnetov, ale celkový priebeh označila za pokojný. Volebné moratórium sa v obciach Macov a Povoda, obe v okrese Dunajská Streda, pre problémy s hlasovacími lístkami muselo predĺžiť o 1,5 hodiny dlhšie. To "natiahlo" sčítavanie výsledkov za Trnavský kraj i samotnú Trnavu.

Viacero podnetov

Mestská volebná komisia v Trnave riešila počas dňa viacero podnetov. „Istý volič tvrdil, že dostal iný hlasovací lístok,“ povedal Dalibor Mikuš, predseda Mestskej volebnej komisie v Trnave.

Išlo o chybu voliča, ktorý si splietol pojmy okrsok – obvod. „Chcel voliť poslancov z Družby, ale patrí do volebného obvodu Stred mesta,“ zhrnul Mikuš. Muž býva na Sladovníckej, ktorá je zahrnutá do dvoch volebných obvodov a okrskov. Časť patrí do časti Stred mesta, druhá zasa na Družbu.