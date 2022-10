Župan Viskupič: Kampaň bola dlhá, často osobná a nechutná

Jozef Viskupič obhájil svoj post župana Trnavského kraja, získal viac ako 38 percent hlasov.

TRNAVA. Staronovým predsedom Trnavského samosprávneho kraja je podľa výsledkov volieb do VÚC 2022 Jozef Viskupič (OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Maďarské fórum). V rozhovore sme pýtali na kampaň i priority na nasledujúce roky.

Výsledky sú uzavreté, odpadol vám konečne kameň zo srdca?

Kampaň bola dlhá a vyčerpávajúca, neviem, či možno hovoriť o kameni, ale keď obhajujete post, je to vždy náročnejšie. Ukázalo sa, že tá naša práca za tých päť rokov mala význam. Čo sa týka kampane, ktorá bola často osobná a nechutná, tak to končí a v tomto prípade mi odpadol kameň zo srdca.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/UfgZyQftyUQ

Kampane protikandidátov sa zameriavali často na vašu osobu, čo je podľa politológa Lenča prirodzené, ako ste to vnímali?

Kampaň mala dve roviny. Tam, kde sa hovorilo o programových zadaniach, tam mohla byť aj inšpiráciou pre to, či sme na niečo nezabudli, Horšie to bolo už na sociálnych sieťach, takzvaný spodný prúd, kde som bol terčom útokov snažiacich sa ironizovať moju osobu. Počas volieb to bolo miestami nechutné.

Mnohí vám vyčítali zlú komunikáciu so starostami...

Nie je však tomu tak, ale proti takýmto obvineniam sa ťažko bojuje.