Priebeh volieb je pokojný. Ľudia si cestu k volebným urnám spájajú aj s nákupom potravín

V Leopoldove je zatiaľ záujem o voľby vysoký.

LEOPOLDOV. V Leopoldove sa tri volebné miestnosti otvorili načas. Od skorých ranných hodín chodia ľudia voliť v spojených voľbách.

"Niekedy je vo volebnej miestnosti menej ľudí, niekedy príde zas nával a ľudia čakajú v rade," informovala nás predsedníčka jednej z volebných komisií.

Cestu do volebných miestností si mnohí ľudia spájajú aj s víkendovým nákupom potravín.

"Som spokojný so súčasným vedením mesta a preto som mu prišiel vyjadriť podporu aj do ďalšieho funkčného obdobia," povedal jeden z voličov, ktorý prešiel cez cestu do neďalekých potravín.

"Chodí taký mix, cestu do volebnej miestnosti si nachádzajú aj starší aj mladší ľudia," dodala členka volebnej komisie.

Viacerí ľudia prišli voliť skoro ráno, pretože so svojimi rodinami cestujú na jesenné prázdniny mimo mesto, či s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých za rodinami.

"Prišli sme si odvoliť čo najskôr, pretože okolo obeda cestujeme celá rodina k blízkym na stredné Slovensko," uviedla jedna z voličiek.

Volebné okrsky v Leopoldove sa nachádzajú v materskej škole, základnej škole a v zrekonštruovanej budove bývalého úradu, ktorá dnes slúži ako mestská knižnica.

Na post primátora mesta si obyvatelia vyberajú zo štyroch kandidátov, za poslancov mestského zastupiteľstva až z 27 kandidátov. Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.