Porozprávali sme sa s Rolandom Pivoluskom, majiteľom trnavskej autopožičovne o tom, aké má výhody požičiavanie áut, či si ľudia požičiavajú autá na krátkodobo alebo skôr dlhodobo a o moderných technológiách aplikovaných do automobilov. Taktiež vysvetlil rozdiel medzi PZP a havarijným poistením pri aplikovaní na náhradné vozidlo.

Prečo si v dnešnej dobe ľudia požičiavajú autá?

Pivoluska vysvetlil, prečo si vlastne ľudia ešte stále požičiavajú autá. „Žijeme v dobe, kedy sa ľudia učia žiť s vecami, ktoré nevlastnia a radšej si ich požičajú, alebo v tomto prípade prenajmú na dobu, ktorú potrebujú,“ povedal.

Jeho autá si klienti požičiavajú aj na krátkodobo. To je v prípade, keď majú svoje auto v servise, je pokazené a potrebujú byť mobilný. „Aj pár dní bez auta vie spôsobiť veľké starosti, a práve na túto dobu sme tu pre všetkých,“ dodal Pivoluska s tým, že v prípade, že ste z nejakého dôvodu bez auta dlhšie a potrebujete niekam na pár dní vybehnúť, či už je to dovolenka, pracovná cesta, alebo bežné cestovanie, auto majú pre ľudí aj na viac dní.

Pre firmy, spoločnosti, majú v ponuke aj dlhodobý prenájom. „Novovzniknutým firmám často nechcú schváliť leasing alebo jednoducho nemajú peniaze na kúpu auta, ktoré by v podnikaní využívali a vtedy nás vyhľadajú. Výhodou tejto služby je, že sa klient nemusí starať o servisovanie vozidla. Okrem tankovania mu odpadajú všetky ďalšie povinnosti. V prípade, že by počas prenájmu bolo naplánované servisovanie vozidla, o všetko sa postaráme, a klient dostane náhradné vozidlo,“ zhrnul Pivoluska.

Na nové auto čakáte minimálne rok, v požičovni ho môžete mať hneď

Vlak ani autobus podľa Pivolusku nejazdia všade, musíte sa prispôsobovať spojom, hľadať prípoj, prispôsobovať sa času MHD. „Auto je predsa len pohodlnejšie." Väčšine ľudí auto stoji pod barákom, domom, alebo v robote, a preto si myslí, že je výhodnejšie si auto skôr požičať/prenajať ako kúpiť. „Áut je menej a sú výrazne drahšie, takže váš čas a peniaze môžete investovať do iných vecí,“ dodal.

Aké autá môžete nájsť v autopožičovni Rolanda Pivolusku?

V Pivoluskovej ponuke nájdete iba nové autá. „Vybrať si môžete zo sériovej rady značky Škoda vozidlá Fabia, Karoq, Kamiq, Octavia vo verzii Liftback alebo Combi a SuperB. K dispozícii máme tiež Volkswagen T-Cross,“ vysvetlil Pivoluska. Ak sa neviete rozhodnúť, v JR auto vám s výberom pomôžu.

Nie je to len o pomere cena/výkon

JR auto je aj o všeobecnej znalosti značky Škoda medzi ľuďmi. „Dbáme na kvalitu a komfort našich zákazníkov, a tým je spojený aj vek našich vozidiel. V ponuke nenájdete auto staršie ako 4 roky, ani auto, ktoré má najazdených viac ako 150 000km.“ V cene prenájmu je PZP, havarijné poistenie, slovenská diaľničná známka, sezónne prezutie auta a servisovanie auta.

Moderné technológie

Do centra pozornosti treba postaviť najmä výdobytky modernej doby. „Každé jedno auto ktoré máme v ponuke ma line asist - udržiavanie auta v jazdných pruhoch, núdzovú brzdu - ak auto zaznamená chodca, cyklistu alebo auto pred vami, tak vie núdzovo zabrzdiť. Niektoré autá z našej ponuky majú adaptívny tempomat, systém sledovania mŕtveho uhlu, Apple car play, andorid auto, rozpoznávanie dopravných značiek. Všetky naše autá spĺňajú najnovšiu emisnú normu.“

Vízia do budúcnosti

V JR auto nechcú zaostávať. „Do budúcnosti plánujeme plug in hybrid a kúpu elektromobilov, aby sme rozšírili našu ponuku vozidiel. Do budúceho leta by som chcel mať v ponuke aj viac miestne vozidlá,“ objasnil Pivoluska.

Ľudia často nevedia načo majú nárok

Autonehodu, či poškodenie vozidla si zrejme neplánuje nikto popredu. Na to slúži poistenie. „Čo sa týka PZP - pri dopravnej nehode, ktorú ste nezavinili, máte nárok na náhradné vozidlo počas celej doby opravy Vášho vozidla.“

Pri havarijnom poistení treba sledovať zmluvné podmienky. „V zmluvných podmienkach máte poväčšinou napísané, že máte nárok na náhradné vozidlo na minimálne tri dni, avšak záleží od poisťovne. To sa týka poruchy auta, ale aj po nehode,“ vyzdvihol Pivoluska.

JR autopožčovňa Vám vie pomôcť aj s týmto, a vybaviť náležité úkony.

Naša autopožičovňa JR auto funguje NONSTOP 24/7, 365 dní v roku. Zavolajte nám, napíšte mail alebo nás kontaktujte cez sociálne siete, radi Vám povieme aktuálnu ponuku našich vozidiel.

Facebook: Autopožičovňa Trnava

Instagram: jrautopozicovnatrnava

Web: www.jrauto.sk

Telefónny kontakt: 0949 735 427