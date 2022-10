Kandidáti na primátora Trnavy Galbavý a Baroš sa nedohodli, neodstúpi ani jeden z nich

Kandidáti na primátora Trnavy Marián Galbavý a Branislav Baroš pokračujú vo svojich kampaniach, ani jeden sa nevzdá kandidatúry v prospech druhého.

TRNAVA. Kandidáti na primátora Trnavy Marián Galbavý a Branislav Baroš pokračujú vo svojich kampaniach, ani jeden sa nevzdá kandidatúry v prospech druhého. Podľa vysvetlenia Galbavého neexistuje žiadny relevantný prieskum o aktuálnych volebných preferenciách. Obaja pôvodne hovorili o ochote dohodnúť sa, aby napokon kandidoval len jeden z nich.

„Nie sú relevantné dáta, z ktorých by sme mohli urobiť záver, že vzdanie sa jedného v prospech druhého by malo zmysel, aby sme dosiahli účel, ktorým je zmena na radnici,“ dodal na dnešnom stretnutí s novinármi Galbavý, ktorý ide do volieb ako kandidát strán Sloboda a Solidarita, Sme rodina, ODS - občianski demokrati Slovenska a Šanca. Zuzana Bošnáková, ktorá sa vzdala svojej kandidatúry v prospech Galbavého, doplnila, že zo stretnutí s ich podporovateľmi vyplýva, že tak, ako nie je pre nich prijateľný terajší primátor Peter Bročka, tak odmietajú aj alternatívu v podobe Branislava Baroša.

„Ak je naším zámerom zmena vo vedení mesta, voči súčasnému primátorovi má väčšiu šancu uspieť iba jeden relevantný kandidát. Stranícke záujmy však túto šancu na zmenu výrazne zredukovali. Z komunikácie s voličmi viem, že mnohí by takúto zmenu uvítali,“ reagoval na vyjadrenie Galbavého Branislav Baroš, ktorý kandiduje ako nezávislý. Dodal, že rozhodnutie koalície strán nestiahnuť vlastného kandidáta rešpektuje, aj keď mu nedáva zmysel.

O hlasy voličov sa tak vo voľbách primátora Trnavy 29. októbra budú uchádzať Branislav Baroš (NEKA), Peter Bročka (NEKA), Marián Galbavý (SaS, Sme rodina, ODS-občianski demokrati Slovenska, Šanca), Matej Lančarič (NEKA) a Zdenko Rosina (Národná koalícia/nezávislí kandidáti).