Osvietenectvo sa o Slovensko iba obtrelo a nie všetci sú ním ovplyvnení, tvrdí sociológ

Podľa sociológa Michala Vašečku sa Slovensku ocitlo v konšpiračnom pekle.

ZÁHORIE. Michal Vašečka, sociológ a zástupca Slovenska v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii vysvetlil, ako súvisia konšpiračné teórie s vraždami na Zámockej, zhodnotil aktuálnu polarizáciu spoločnosti, či sa s tým dá niečo urobiť a najmä, prečo to tak je.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako by ste z pohľadu sociológa opísali aktuálnu situáciu v spoločnosti? Myslím rozličné názory na LGBTI, konzervatizmus, či vraždy zo Zámockej ulice?

To, čím momentálne žije slovenská spoločnosť, je dôsledkom prehlbujúcej sa polarizácie spoločnosti. Názorový stred sa vyprázdňuje, ľudia sú vytláčaní do extrémov a čierno-bielych hodnotení. Zároveň je to aj dôsledok toho, v čom sa Slovensko ocitlo ako krajina - v konšpiračnom pekle.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vláda je schopná rozhodovať o maternici, ale nevie zabezpečiť ochranu, hovorí členka LGBTI komunity Čítajte

Zakonšpirovanosť Slovenska je nebývalá, väčšia, ako je to v okolitých krajinách a je to nekompatibilné s tým, čo vidíme v západnej Európe. Mieru zakonšpirovanosti je možné skúmať prostredníctvom indexov a Slovensko z toho vychádza pomerne zle. Ako príklad možno uviesť, napríklad, že takmer 50 percent ľudí verí v celosvetové židovské sprisahanie, či takmer 60 percent verí v sprisahanie nejakých elít, ktoré chcú nastoliť totalitnú nadvládu nad svetom. Také čísla nedosahuje žiadna iná krajina v strednej Európe.

Inými slovami, keď vyjdete na ulicu, tak štatisticky prakticky každý druhý človek verí rôznym konšpiračným tézam. Bola to aj príčina relatívne nižšej zaočkovanosti na Slovensku, pretože počet ľudí, ktorí verili, že niekto s nimi chce manipulovať, bol veľký.

Považujem to za kľúč k tomu, aby sme porozumeli, čo sa stalo na Zámockej. V takomto zakonšpirovanom prostredí by nemalo byť prekvapením, že mladého človeka svet konšpiračných téz úplne pohltí, pokiaľ ide o labilného jedinca. To bol podľa všetkého, bohužiaľ, aj príbeh tohto vraha, nešťastného mladíka, ktorého úplne pohltili všetky tie nezmysly z internetu a on sa rozhodol vraždiť.

V článku sa dozviete: Prečo je spoločnosť tak polarizovaná?

Čo môžeme urobiť, aby sa to zmenilo?

Čo urobiť, aby ľudia nezatvárali oči pred tým, čo sa deje?

Prečo dochádza napriek vražde dvoch ľudí k ešte väčšej polarizácii?

Bola situácia v minulosti lepšia alebo horšia?

Keď zlyhá výchova, môže pomôcť vzdelanie?

Prečo je konšpiračný index na Slovensku v porovnaní so svetom extrémne vysoký?

Polarizácia už nedáva priestor k diskusii, vedie k polemike, existuje možnosť zmeniť to?

Čo je hlavným problémom?

Okrem konšpirácií je samozrejme vážnym problémom spoločenská atmosféra v krajine, ktorá je ovplyvnená silnou anómiou, teda rozkladom normatívneho systému, v ktorom mnohí ľudia majú pocit, že všetko je možné a dovolené a nie celkom vnímajú potreby iných.

Prečo je spoločnosť tak polarizovaná?